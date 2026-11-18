Fermierii care beneficiază de plăți directe și intervenții pentru dezvoltare rurală trebuie să completeze anual documentele de evidență a activităților agricole, registrele specifice eco-schemelor, agriculturii ecologice și standardelor de condiționalitate. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) avertizează că lipsa sau completarea necorespunzătoare a acestor documente poate afecta eligibilitatea suprafețelor sau a schemelor de sprijin accesate.

Obligațiile diferă în funcție de tipul de intervenție pentru care fermierul solicită sprijin. Fermierii care accesează eco-schemele de mediu și climă trebuie să completeze caietul specific fiecărei intervenții. Pentru PD-04, documentația vizează practicile benefice pentru mediu aplicabile pe teren arabil.

PD-05 se referă la practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici și gospodăriile tradiționale.

În cazul PD-06, obligațiile privesc înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

Pentru PD-28 trebuie completate documentele aferente menținerii zonelor neproductive și/sau înființării unor elemente noi de peisaj pe terenurile arabile.

Documente și pentru agro-mediu și agricultura ecologică

Beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală trebuie să completeze anual caietul de agro-mediu sau agricultură ecologică aferent pachetului pentru care au un angajament. Pentru DR01 – Agro-mediu și climă pe pajiști permanente – există caiete specifice pentru Pachetele 1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 și 9.2, în cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Pentru DR02 – Agro-mediu și climă pe terenuri arabile – sunt prevăzute caiete pentru Pachetele 4, 5, 7, 9.1 și 10.

APIA menționează și Pachetul 7 aferent angajamentelor tranzitate din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

În cazul intervențiilor DR04 și DR05, pentru conversia și menținerea agriculturii ecologice, trebuie utilizate caietele dedicate Pachetelor 1, 2, 3, 4 și 5, precum și Pachetelor 6.1 și 6.2.

Documente pentru standardele de condiționalitate

Fermierii trebuie să întocmească și documentele aferente standardelor de condiționalitate. Pentru SMR 2, care vizează protecția apelor împotriva poluării cu nitrați, este obligatorie evidența activităților desfășurate în exploatația agricolă.

Pentru GAEC 6, privind acoperirea minimă a solului, fermierii trebuie să întocmească și să transmită către centrele județene sau locale APIA Registrul exploatației, în fiecare an de cerere.

În cazul SMR 7, referitor la produsele fitosanitare, beneficiarii trebuie să întocmească Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor. Acest registru trebuie păstrat cel puțin trei ani. De asemenea, fermierii trebuie să dețină documentele de evidență contabilă pentru produsele fitosanitare depozitate și utilizate în fermă.

APIA precizează că toate modelele de caiete și registre necesare sunt disponibile în format electronic pe site-ul oficial al instituției. Documentele pot fi găsite la rubrica „Materiale informative”, în ghidurile destinate beneficiarilor pentru fiecare intervenție.

Agenția recomandă fermierilor să completeze documentele anual și în mod corespunzător, deoarece acestea pot fi verificate în procesul de control și pot influența eligibilitatea pentru plățile solicitate.