Pâinea este unul dintre alimentele cel mai des asociate cu creșterea glicemiei. Totuși, nu toate tipurile de pâine au același efect asupra organismului. Potrivit unor cercetări prezentate de Verywell Health, pâinea integrală de secară poate contribui la un control mai bun al glicemiei și al răspunsului la insulină comparativ cu pâinea albă sau cu unele sortimente din grâu rafinat.

Specialiștii explică faptul că principalul avantaj al secarei este conținutul ridicat de fibre solubile, în special arabinoxilan. Acest tip de fibră încetinește digestia și absorbția carbohidraților, ceea ce permite eliberarea mai lentă a glucozei în sânge.

În locul unei creșteri bruște a glicemiei, organismul are un răspuns mai echilibrat, iar pancreasul secretă mai puțină insulină după masă

Beneficiile apar în timp

Cercetările arată că pâinea de secară nu produce neapărat diferențe spectaculoase imediat după fiecare masă. În schimb, consumată regulat, poate contribui la un control glicemic mai bun pe termen lung.

O explicație este așa-numitul „efect al celei de-a doua mese”. Acesta descrie situația în care răspunsul glicemic rămâne mai favorabil chiar și la masa următoare, nu doar imediat după consumul de pâine de secară. Față de pâinea albă, cea de secară are o textură mai densă și este digerată mai lent. Acest lucru prelungește senzația de sațietate și poate reduce tendința de a consuma gustări între mese. În plus, fibrele din secară hrănesc bacteriile benefice din intestin, care produc acizi grași cu lanț scurt, inclusiv butiratul. Acesta este asociat cu sănătatea microbiotei și cu reducerea inflamației intestinale.

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Nu orice pâine de secară este la fel

Nutriționiștii atrag atenția că nu toate produsele etichetate drept „pâine de secară” oferă aceleași beneficii. Multe sortimente conțin cantități importante de făină albă de grâu, iar procentul de secară poate fi redus. Pentru un aport mai mare de fibre este recomandată alegerea pâinii din secară integrală sau a produselor la care secara apare printre primele ingrediente de pe etichetă.

Specialiștii recomandă ca pâinea de secară să fie inclusă într-o masă echilibrată. Ea poate fi asociată cu surse de proteine, precum ouăle, brânzeturile slabe, peștele sau carnea slabă, dar și cu legume proaspete și grăsimi sănătoase, precum avocado sau nucile.

Această combinație poate contribui la o digestie mai lentă și la un răspuns glicemic mai favorabil.

Nu înlocuiește tratamentul diabetului

Deși studiile sunt promițătoare, specialiștii subliniază că pâinea de secară nu reprezintă un tratament pentru diabet. Controlul glicemiei depinde de întreaga alimentație, de activitatea fizică, greutatea corporală și tratamentul recomandat de medic.

Înlocuirea pâinii albe cu pâine integrală de secară poate fi însă una dintre schimbările simple care contribuie la o alimentație mai sănătoasă și la un control metabolic mai bun.