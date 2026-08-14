Micul dejun este una dintre mesele la care se consumă cele mai mari cantități de alimente ultraprocesate. Cerealele cu zahăr, produsele de patiserie, biscuiții, mezelurile și slănina fac parte din meniul obișnuit al milioanelor de oameni. Cu toate acestea, alegerea micului dejun a devenit o decizie foarte personală, mai ales în condițiile în care postul intermitent a devenit un trend în fitness și una dintre cele mai utilizate strategii nutriționale, scrie ABC.

Drumul spre o viață lungă începe la micul dejun

În acest context s-a exprimat Dan Buettner, expert în longevitate și autorul cărții „Secretul Zonelor Albastre: Mănâncă și trăiește ca cei mai sănătoși oameni din lume”. Acesta susține că drumul către o viață mai lungă și mai sănătoasă începe, la propriu, chiar de la micul dejun.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Buettner explică modul în care calitatea alimentelor pe care le consumăm zilnic ne condiționează sănătatea pe termen scurt și lung:

„Secretul numărul unu pentru un mic dejun dedicat longevității este să renunți la cerealele cu zahăr și la slănina grasă. Începe-ți ziua cu plante, nu cu alimente procesate, și mănâncă așa cum o fac centenarii,” ne sfătuiește Dan Buettner, cercetător și expert în longevitate

În locul opțiunilor ultraprocesate, el propune un mic dejun „gustos, simplu și bogat în fibre”, bazate pe alimente de origine vegetală precum fasolea, orezul, pâinea prăjită cu avocado sau supa minestrone.

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Micul dejun în „Zonele Albastre” ale planetei

Abordarea lui Buettner nu este o dietă minune, ci rezultatul a decenii de cercetare asupra obiceiurilor din așa-numitele Zone Albastre: Okinawa (Japonia), Icaria (Grecia), Sardinia (Italia), Nicoya (Costa Rica) și Loma Linda (California, SUA). În aceste regiuni există o pondere neobișnuit de mare de persoane care depășesc vârsta de o sută de ani, adesea menținând o stare excelentă de sănătate.

Specialistul amintește că, în aceste zone, ziua începe de obicei cu mâncăruri simple și sărate:

Mâncăruri pe bază de fasole cu orez sau leguminoase;

Supe de legume și preparate bogate în cereale integrale;

Pâine cu avocado și verdețuri.

De ce este fibra elementul central al longevității?

Leguminoasele, în special fasolea, furnizează fibre, proteine vegetale, minerale și carbohidrați complecși, motiv pentru care Buettner le consideră alimentele cele mai strâns legate de longevitatea centenarilor. Spre deosebire de creșterile bruște de glicemie provocate de cerealele rafinate, leguminoasele eliberează energia treptat și previn senzația de foame la mijlocul dimineții.

Fibrele ocupă un loc central în recomandările sale deoarece susțin sănătatea digestivă și metabolică, ajută la controlul glucozei din sânge, reduc colesterolul și cresc senzația de sațietate.

Dovezile științifice confirmă de mult timp că o alimentație bogată în fibre este asociată cu un risc semnificativ mai scăzut de: