Alegerea momentului în care luăm cina poate influența direct modul în care organismul procesează alimentele, controlează senzația de foame și stochează grăsimile. Din acest motiv, din ce în ce mai multe cercetări științifice se concentrează nu doar pe ce mâncăm, ci și pe când mâncăm, relatează La Razon.

Cercetările arată că nu există o oră fixă ideală valabilă pentru toată lumea. Recomandarea generală este ca mesele cele mai consistente să fie luate în prima parte a zilei, iar între cină și momentul culcării să treacă un interval de cel puțin trei ore.

Ce spune ceasul nostru biologic

Explicația din spatele acestei recomandări se află în ritmurile noastre circadiene, ceasul intern al organismului care reglează procesele metabolice. Atunci când mâncăm în momentul în care corpul se pregătește deja de somn, capacitatea de a procesa substanțele nutritive este afectată negativ, în special în ceea ce privește controlul glicemiei.

O explicație importantă este legată de melatonină, hormonul ale cărui niveluri cresc odată cu apropierea orei de culcare pentru a ne pregăti de odihnă.

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Influența sa asupra slăbirii: Marta Garaulet, cercetătoare la Universitatea din Murcia, a analizat un grup de 420 de adulți aflați într-un program de slăbit timp de 20 de săptămâni. Subiecții care au luat masa de prânz mai devreme au slăbit mai mult și mai rapid decât cei care au amânat masa.

Schimbările biologice din timpul zilei: Dr. Frank Scheer, neurocercetător și profesor la Brigham and Women’s Hospital din Boston, subliniază: „Din punct de vedere biologic, nu suntem aceeași persoană dimineața și seara.”

Ce se întâmplă când cinăm prea aproape de ora de somn

Un studiu efectuat pe un eșantion de peste 800 de adulți a arătat că organismul procesează mult mai greu glucoza dacă este consumată în apropierea orei de culcare. Participanții care au mâncat cu o oră înainte de a adormi au înregistrat niveluri mai mari de zahăr în sânge și au secretat mai puțină insulină comparativ cu cei care au cinat cu patru ore înainte.

De asemenea, cinele târzii pot duce la:

Senzație scăzută de sațietate și o stare crescută de foame în ziua următoare.

O tendință mai mare a organismului de a stoca grăsimi.

Pofte de alimente mai calorice, agravate și de un somn insuficient.

Regula de aur este că mănânci cu cel puțin 3 ore înainte de culcare

Deoarece programele de somn diferă de la o persoană la alta, ora optimă pentru masă variază la rândul ei.

Specialiștii recomandă menținerea unui orar regulat, servirea unei cine mai ușoare și respectarea regulii celor trei ore:

O persoană care merge la culcare la ora 23:00 ar trebui să cineze în jurul orei 20:00.

O persoană care se culcă la ora 01:00 poate cina la o oră mai târzie.

Cheia nu constă așadar într-o oră fixă, ci în intervalul de timp lăsat între cină și somn pentru ca digestia să se realizeze în condiții optime.