Decoct de „resetare”, din rădăcină de brusture/ Acesta poate fi combinat cu rădăcină de păpădie, scorțișoară sau ghimbir, pentru obținerea unei infuzii cu efect tonic asupra digestiei

Rădăcina de brusture este un remediu traditional, pentru echilibru intern și calmarea iritațiilor pielii, dar și pentru digestie. Schimbarea anotimpurilor este adesea însoțită de pusee ale unor afecțiuni ale pielii, precum eczema, psoriazisul sau diferite forme de dermatită. Tranzițiile climatice influențează direct organismul, iar pielea devine una dintre primele zone în care aceste dezechilibre se manifestă.

Pe măsură ce vremea se modifică, corpul uman reacționează printr-o sensibilitate crescută la alergeni și factori de mediu. În paralel, adaptarea dietei la sezon poate influența digestia, ceea ce duce la o interacțiune complexă între alimentație, microbiomul intestinal și sănătatea pielii.

Sănătatea pielii este strâns legată de echilibrul sistemului digestiv

Tot mai multe cercetări sugerează că sănătatea pielii este strâns legată de echilibrul sistemului digestiv. Afecțiuni precum eczema pot avea o componentă asociată funcționării mucoasei intestinale, ceea ce explică de ce tratamentele aplicate exclusiv la nivel topic nu sunt întotdeauna suficiente.

Dezechilibrele intestinale pot contribui la apariția inflamațiilor cutanate, ceea ce transformă pielea într-un indicator vizibil al stării interne a organismului.

Rădăcina de brusture, folosită atât ca aliment, cât și ca remediu natural

În fitoterapia tradițională, unul dintre remediile frecvent utilizate pentru susținerea sănătății pielii este rădăcina de brusture. Considerată de secole o plantă medicinală valoroasă în medicina orientală și în practicile tradiționale ale mai multor culturi, aceasta este folosită atât ca aliment, cât și ca remediu natural.

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Brusturele este bogat în prebiotice, în special inulină, care susțin microbiomul intestinal și contribuie la absorbția nutrienților. De asemenea, conține antioxidanți și compuși activi asociați cu reducerea inflamației și susținerea funcției hepatice și renale.

Printre beneficiile sale tradiționale se numără și efectul diuretic blând, potențiala contribuție la reglarea glicemiei și proprietățile antibacteriene.

Capacitatea rădăcinii de brusture de a susține eliminarea toxinelor și de a sprijini digestia face ca aceasta să fie utilizată în mod tradițional în perioadele de tranziție sezonieră, când apar frecvent erupții cutanate sau iritații.

În acest context, brusturele este considerat un suport blând pentru organism, utilizat de obicei pe perioade scurte, de până la șase săptămâni.

Modalități de administrare

Rădăcina de brusture are un profil aromatic pământiu și poate fi consumată sub formă de tinctură sau decoct.

Un decoct presupune fierberea rădăcinii uscate sau proaspete timp de 20–60 de minute, pentru a extrage compușii activi într-o infuzie concentrată.

Pentru un efect sinergic, brusturele este adesea combinat cu rădăcină de păpădie, scorțișoară sau ghimbir, rezultând o infuzie cu efect tonic asupra digestiei și microbiomului intestinal, potrivit producer.com

Rețetă tradițională: decoct de „resetare”

Un preparat popular pentru susținerea organismului în perioadele de tranziție sezonieră include:

1 lingură rădăcină de brusture (uscată sau proaspătă)

1 lingură rădăcină de păpădie (opțional)

½ lingură scorțișoară (pulbere sau chipsuri)

½ lingură ghimbir (pulbere sau 1 lingură proaspăt tocat)

4 căni de apă

Ingredientele se adaugă în apă, se aduc la fierbere, apoi se lasă la foc mic timp de 20–40 de minute. Infuzia poate fi consumată caldă sau rece, eventual îndulcită cu miere, de 2–3 ori pe zi, pe o perioadă de trei până la șase săptămâni. Se păstrează la frigider până la patru zile.

Precauții

Utilizarea rădăcinii de brusture necesită prudență în cazul persoanelor care urmează tratamente cu diuretice sau anticoagulante ori au antecedente de afecțiuni renale. Consultul medical este recomandat înainte de utilizarea pe termen regulat.

În tradiția fitoterapiei, brusturele rămâne o plantă asociată cu echilibrul intern, susținerea digestiei și, indirect, cu îmbunătățirea aspectului pielii în perioadele de tranziție sezonieră.