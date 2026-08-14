Brutarii, bucătarii, muncitorii din construcții, paramedicii și șoferii de autobuz se confruntă cu condiții dificile de muncă în timpul valurilor de căldură din Marea Britanie. Sindicatele cer introducerea unei temperaturi maxime legale la locul de muncă, relatează The Guardian.

Temperaturile au depășit 35°C în Londra, iar angajații care lucrează în spații fără aer condiționat spun că activitatea a devenit greu de suportat și, în unele cazuri, periculoasă. Sindicatele britanice cer reguli similare celor aplicate în alte țări europene, care să oblige angajatorii să ia măsuri atunci când temperaturile cresc excesiv.

Bucătăriile și brutăriile, printre cele mai afectate

În bucătăria pubului Plimsoll din nordul Londrei, bucătarul-șef Joshua Swinney încearcă să se răcorească folosind un prosop înghețat în jurul gâtului. Pentru a limita expunerea angajaților la căldură, restaurantul a încercat să introducă mai multe preparate care nu necesită utilizarea cuptoarelor sau a plitelor.

Măsura este dificil de aplicat într-o bucătărie cunoscută pentru cheeseburgeri, care presupun lucrul în apropierea grătarului.

Ventilatoarele nu rezolvă complet problema, spune Swinney, deoarece în multe cazuri doar recirculă aerul fierbinte. În bucătăria de servire nici măcar acestea nu pot fi folosite întotdeauna.

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Situația este similară în brutării, unde cuptoarele și camerele de dospire cresc și mai mult temperatura din spațiile de lucru, adesea mici și slab ventilate.

Sarah Woolley, președinta Bakers, Food and Allied Workers’ Union, spune că organizația solicită de aproximativ un deceniu introducerea unei temperaturi maxime la locul de muncă.

Unele brutării au luat măsuri suplimentare în perioadele de caniculă: relaxarea anumitor reguli privind uniformele, fără a compromite siguranța alimentară, acces permanent la apă rece, pauze suplimentare și reducerea echipamentelor care produc căldură.

Muncitorii din construcții cer program adaptat caniculei

Pentru lucrătorii din construcții, temperaturile ridicate pot crește riscul de deshidratare, insolație și accidente.

Kenny Dinsdale, în vârstă de 65 de ani, lucrează în continuare în construcții și spune că sectorul are o forță de muncă îmbătrânită, ceea ce poate amplifica vulnerabilitatea în timpul episoadelor de căldură extremă.

El propune adoptarea unor programe de lucru inspirate de țările mediteraneene, cu reducerea activității în orele în care temperaturile sunt cele mai ridicate.

Paramedicii nu pot opri activitatea

Pentru serviciile de urgență, oprirea activității atunci când temperatura crește nu este o opțiune. Paramedicii cer însă măsuri care să reducă impactul căldurii asupra organismului, inclusiv posibilitatea de a renunța la anumite elemente ale uniformei atunci când temperaturile ating niveluri extreme.

Un tehnician medical de ambulanță din Birmingham spune că uniforma este aceeași atât la -10°C, cât și la 30°C. În timpul zilelor caniculare, acesta afirmă că transpiră chiar și în timp ce conduce ambulanța.

Un paramedic din Londra a povestit că a trebuit recent să transporte un pacient de la etajul șapte al unei clădiri, în condiții de căldură extremă.

Sampson Low, responsabil pentru politici în cadrul sindicatului Unison, susține că pentru angajații din serviciile publice sunt necesare praguri de temperatură stabilite pe baza dovezilor științifice, deoarece activitatea lor nu poate fi pur și simplu oprită.

Peste 40°C în cabinele unor autobuze

Șoferii de autobuz reclamă, la rândul lor, temperaturi care pot depăși 40°C în cabine. În unele vehicule, instalațiile de aer condiționat nu funcționează corespunzător sau lipsesc, iar ventilatoarele mici nu sunt suficiente pentru a reduce temperatura.

Unii șoferi au intrat recent în grevă pentru a protesta față de condițiile de muncă.

Un șofer din Londra spune că temperatura din cabină poate ajunge să fie mai ridicată decât cea de afară și că episoadele de căldură îi agravează migrenele.

Spania și Belgia au deja limite de temperatură

Sindicatele britanice folosesc drept exemple regulile existente în alte state europene.

În Spania, temperatura maximă pentru munca sedentară este de 27°C, iar pentru activitățile fizice ușoare, de 25°C.

În Belgia, limitele diferă în funcție de intensitatea efortului fizic: 29°C pentru muncă fizică ușoară, 26°C pentru muncă moderat grea, 22°C pentru muncă grea și 18°C pentru muncă foarte grea.

În Marea Britanie nu există în prezent o temperatură maximă generală la care activitatea profesională să fie obligatoriu oprită.

Huma Haq, responsabilă cu sănătatea și securitatea în muncă în cadrul Trades Union Congress, susține introducerea unor reguli care să oblige angajatorii să intervină atunci când temperatura depășește 24°C și să oprească activitatea la 30°C, respectiv la 27°C în cazul muncilor solicitante fizic.

Sindicatele susțin că valurile de căldură devin o problemă de sănătate și securitate în muncă, în special pentru angajații care lucrează în aer liber, în bucătării, în spații slab ventilate sau în uniforme care limitează eliminarea căldurii.