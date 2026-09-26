Dacă obiectivul este scăderea în greutate, micul dejun poate fi un punct bun de la care să începi să îți ajustezi alimentația. Nutriționistul Tania Fântână atrage atenția că variantele consumate pe fugă, precum covrigii, produsele de patiserie sau biscuiții, pot aduce multe calorii, dar pot oferi o senzație de sațietate redusă.

„Primul lucru la care m-aș uita dacă îmi spui că vrei să slăbești este micul tău dejun”, spune Tania Fântână.

Covrigul, croissantul sau biscuiții pot să nu țină de foame

Dimineața, multe persoane aleg o soluție rapidă, alături de cafea: un covrig, o plăcintă, un croissant sau câțiva biscuiți. Potrivit nutriționistului, o astfel de masă poate fi bogată în calorii, dar sățietatea să nu dureze suficient.

„Știu că dimineața toți căutăm o soluție rapidă: o cafea și un covrig, o plăcintă, un croissant sau câțiva biscuiți. Doar că, de multe ori, este o masă care îți oferă multe calorii, dar foarte puțină sațietate și nutrienți”, explică Tania Fântână.

Consecința poate fi apariția foamei după doar câteva ore. În jurul orei 10.00-11.00, apare din nou nevoia de a mânca, iar cafeaua poate fi însoțită de ceva dulce sau de o gustare.

Nutriționistul recomandă ca, în cazul unei persoane care vrea să slăbească, micul dejun să nu fie sărit și nici ales la întâmplare.

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Proteina, un element important la micul dejun

Tania Fântână recomandă ca prima masă a zilei să conțină o sursă de proteină. Printre variantele menționate se numără ouăle, iaurtul grecesc, brânza proaspătă și chefirul.

Acestea pot fi asociate cu fructe sau legume, semințe ori avocado. În funcție de necesarul individual și de restul alimentației din zi, micul dejun poate include și pâine integrală sau ovăz.

Printre exemplele oferite de nutriționist se numără:

două ouă, o felie de urdă, o felie de pâine și roșii;

iaurt grecesc cu o lingură de semințe, fructe de pădure și câteva linguri de ovăz;

două felii de pâine prăjită cu hummus sau guacamole, alături de file de somon și legume;

două felii de pâine cu fasole bătută, câteva bucăți de telemea și legume.

Micul dejun nu trebuie să fie „perfect”

Tania Fântână spune că alimentația nu trebuie să fie complicată și nici să presupună un meniu complet diferit în fiecare zi. Un criteriu important este ca masa să fie suficient de sățioasă și plăcută.

„Nu trebuie să mănânci «perfect» sau în fiecare zi altceva. Trebuie să mănânci astfel încât peste două ore să nu te gândești iar la mâncare și trebuie să îți placă ceea ce mănânci”, afirmă nutriționistul.

Recomandările sunt generale. Necesarul alimentar și structura meselor diferă în funcție de fiecare persoană, de necesarul energetic și de obiectivul urmărit.