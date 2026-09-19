Ficatul și microbiomul intestinală sunt strâns conectate, iar alegerile alimentare de la prima oră a dimineții le pot influența decisiv funcționarea. Dr. Marta González-Corró propune înlocuirea produselor ultraprocesate cu o opțiune nutritivă, bogată în fibre și antioxidanți, relatează ABC.

Legătura dintre sănătatea digestivă și stilul de viață

Atât ficatul (responsabil de detoxifiere și digestie), cât și microbiomul (populația de microorganisme benefice din intestin) au de suferit din cauza obiceiurilor moderne. Disbioza intestinală sau dezechilibrul microbiotei se manifestă adesea prin digestie îngreunată, balonare și stări de oboseală.

„Am normalizat un stil de vida care contravine sănătății noastre. Micul dejun clasic, bazat pe patiserie, cereale rafinate sau pâine albă cu mezeluri, stimulează spike-urile glicemice și suprasolicită organismul”, explică dr. Marta González-Corró.

Rețeta unui mic dejun perfect: porridge de ovăz cu superalimente

Pentru a stabiliza nivelul de insulină și a hrăni bacteriile benefice din intestin, experta recomandă un bol de porridge (terci de ovăz) preparat cu apă sau băutură vegetală, completat cu ingrediente de calitate.

Fulgi de ovăz sunt bogați în beta-glucani (fibre solubile) care încetinesc absorbția glucozei și mențin o senzație prelungită de sațietate.

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Pot fi adăugate semințe de in și cânepă, care oferă un aport valoros de acizi grași Omega-3, fitoestrogeni și proteine vegetale de calitate.

Fructele de pădure (afine, zmeură) sau fructe tropicale (papaya, mango) sunt și ele recomandate, Afinele aduc o doză mare de polifenoli cu efect antioxidant, în timp ce papaya sprijină refacerea mucoasei gastrice.

Fructele uscate (nuci, alune de pădure, fistic), furnizează grăsimi sănătoase necesare bunei funcționări hepatice.

În ceea ce privește cafeaua de dimineață, medicul recomandă evitarea celei în capsule sau a celei prajită cu zahăr, optând exclusiv pentru cafea cu prăjire naturală sau ceai.