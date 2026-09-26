La marginea satului Săsenii Noi, în Dealu Mare, un vin poartă în spate o filozofie întreagă despre viață, cu rădăcini adânci în alegerile omului din spatele lui. Octavian Iacob, unul dintre proprietarii Cramei 3 Conace, a botezat gamele de vinuri cu fraze latine despre moarte, răbdare și curaj, iar planul lui pentru cele 65 de hectare de vie din Buzău seamănă cu un proiect de destinație întreagă, mai mult decât cu o simplă afacere agricolă.

Domeniul a pornit în 2021, pe un teren cumpărat cu gândul la vinuri cu poveste, spune Octavian Iacob. Crama își dorește să producă vinuri corect poziționate pentru mai multe categorii de pasionați, cu tehnologii și abordări moderne. „Totodată, Crama 3 Conace își dorește să devină un hub în județul Buzău, unde oamenii să se întâlnească, să se bucure de natură, de oameni frumoși, unde bucuria, emoția și plăcerea transformă o seară normală într-o seară epică”, spune el.

Un vin cu 65 de hectare în spate

Crama cultivă opt soiuri de struguri pe cele 65 de hectare ale domeniului: trei românești, Fetească Albă, Fetească Regală și Fetească Neagră, și cinci internaționale, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Merlot și Shiraz. Soiurile albe ocupă aproximativ 40 de hectare, iar cele roșii restul suprafeței.

Shiraz are un rol aparte în strategia cramei: Octavian Iacob vrea ca soiul să se regăsească în majoritatea cupajelor roșii și rosé, o alegere care diferențiază Crama 3 Conace de restul regiunii, cunoscută mai ales pentru Fetească Neagră și Cabernet Sauvignon.

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Vinul care vorbește latină

Primele trei game ale cramei poartă nume latine: Memento Mori, adică „amintește-ți că ești muritor”; Festina Lente – „grăbește-te încet”; și Sapere Aude – „îndrăznește să știi”. Alegerea vine dintr-o poveste anume.

Acționarii au vrut să creeze vinuri cu povești, vinuri trăite și savurate, spune Octavian Iacob. Crama 3 Conace, la fel ca Domeniul 3 Conace din județul Buzău (podgoria Dealu Mare), e o afacere de familie, iar viziunea pune accent pe conservarea resurselor naturale ale României.O companie este a echipei care trudește în fiecare zi ca lucrurile să funcționeze, ca oamenii să se dezvolte și să producă profit, necesar pentru dezvoltarea ei și a acționarilor. O companie care produce profit generează automat satisfacție pentru angajați și acționari și dorința acestora de a construi în continuare”, spune el.

Vinul generației Z, cu petreceri în vie

În 2026, portofoliul s-a extins cu gama VAIB, gândită pentru tinerii pasionați de vin din generația Z. Gama vine la pachet cu edițiile VAIB Escape, petreceri cu DJ organizate direct în vie, acolo unde vinul cramei se toarnă la pahar, în mijlocul plantației.

Vinul lui Cornel Băniță, oenologul cramei

Vinurile Cramei 3 Conace se fac sub îndrumarea oenologului Cornel Băniță, cu sprijinul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Băniță descrie vinurile drept moderne, gândite pentru mai multe categorii de pasionați: unele cupaje au structură și greutate, altele sunt lejere, florale, ușor de băut.

Decizia radicală: mai puțin vin, mai multă strategie

Cea mai grea decizie de până acum a fost limitarea numărului de sticle produse, deși suprafața de vie ar permite mult mai mult. Povestea din spate spune multe despre piața românească de vin.

La început, crama a mers încrezătoare pe canalele tradiționale de vânzare și s-a lovit de un obstacol frecvent în HoReCa: partenerii puneau adaosuri de 300 până la 400% la prețul sticlei, ceea ce ducea prețul final la restaurant prea sus și limita consumul.

„Am decis să ne restrângem activitatea din acest segment și să colaborăm doar cu partenerii care au o abordare diferită în stabilirea prețului final. Această decizie ne-a motivat să dezvoltăm și să investim în zona de vânzări online, iar astăzi cea mai mare parte din vânzări se realizează online”, povestește Octavian Iacob. Un canal secundar, dar în creștere rapidă, e vânzarea de vin la concerte, festivaluri și petreceri organizate chiar pe domeniu.

Crama a investit deja peste 2 milioane de euro, sumă separată de achiziția inițială a podgoriei, iar banii merg mai ales spre capacitatea de cazare și spre servicii HoReCa proprii.

Sapere Aude, vinul care a luat aur la Londra în 2025

Dintre toate vinurile cramei, unul iese constant în evidență. „Cel mai apreciat vin al nostru și cel mai medaliat internațional este Sapere Aude, Shiraz monosoi, ținut în barrique-uri franțuzești timp de 12 luni. Acesta a fost medaliat cu aur la Londra și cu argint la Berlin, medalii care ne-au făcut să credem că suntem pe un drum corect și că merită să continuăm dezvoltarea cramei”, spune Octavian Iacob.

Vinul premiat e din recolta 2022. Aurul vine de la London Tasting Awards 2025, argintul de la Berliner Wine Trophy. Tot în 2025, Sapere Aude a mai luat aur la Vinarium.

Un vin cu casă: conacele care prind viață

Pe domeniu se află două conace vechi, aflate acum în proces de restaurare. La final, vor avea 12 camere de cazare, două saloane mari și două beciuri transformate în spații de entertainment, iar alături se ridică un restaurant nou, în același stil arhitectural de secol XIX.

Planul e ca Domeniul 3 Conace să devină o destinație multi-events, cu peste 12 spații special amenajate pentru evenimente publice și private. Bugetul alocat proiectului e de 2 milioane de euro, investiți în următorii ani.

Locul acestui vin lângă cramele mari din Dealu Mare

Dealu Mare găzduiește unele dintre cele mai vechi crame din România, iar Octavian Iacob vorbește despre ele cu respect. Suprafața de 65 de hectare permite Cramei 3 Conace să vândă struguri de calitate DOC chiar acestor vecini consacrați, atunci când cererea consumatorilor le depășește propria producție.

„Este o onoare că putem colabora cu aceste crame și că putem să le furnizăm suplimentul de struguri de care au nevoie pentru a satisface cererea consumatorilor. Suprafața pe care o deținem ne permite să vindem struguri de calitate DOC către acestea”, spune Octavian Iacob. Poziționarea rămâne totuși una proprie: Crama 3 Conace își caută locul pe piețele pe care și-a propus să le penetreze.

Vinul pe care Buzăul îl va purta ca brand

Peste cinci ani, planul lui Octavian Iacob trece dincolo de o singură cramă. Domeniul 3 Conace va include o zonă de SPA, baruri, restaurante și pub-uri, gândite pentru turiști care vin pentru peisaj și rămân pentru experiență.

„Obiectivul nostru este să construim un număr de branduri care să fie asociate cu zona Dealu Mare și cu județul Buzău, un județ cu un potențial imens cât privește turismul specializat”, spune Octavian Iacob. România se numără, an de an, în top 10 mondial la suprafața viticolă (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole), iar Dealu Mare rămâne una dintre regiunile ei cele mai vechi și mai respectate.

Cei 2 milioane de euro investiți până acum, cele 12 camere din conacele în restaurare și cele 12 spații gândite pentru evenimente conturează deja o parte din acest brand viitor. Restul rămâne o miză pe termen lung: să transforme un domeniu de familie din Săsenii Noi într-un reper pentru întreaga regiune Dealu Mare.

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