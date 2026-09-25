Expunerea limitată la zahăr în timpul sarcinii și în primii doi ani din viață ar putea proteja sănătatea mintală a viitorului adult. Un studiu recent realizat în Marea Britanie pe un eșantion de peste 45.000 de persoane indică faptul că un aport redus de zahăr în această etapă timpurie este asociat cu un risc mai scăzut de a dezvolta tulburări de anxietate la maturitate, relatează Mediafax6.

Raționalizarea zahărului în perioada postbelică

Cercetarea, publicată în revista Translational Psychiatry și coordonată de specialiști de la University of Surrey, a analizat efectele nutriției din primele 1.000 de zile de viață. interval care cuprinde perioada intrauterină și primii doi ani după naștere.

Pentru a evalua acest impact, oamenii de știință s-au folosit de un context istoric unic: raționalizarea zahărului din Marea Britanie de după cel de-Al Doilea Război Mondial. Eliminarea treptată a restricțiilor le-a permis cercetătorilor să compare persoane născute în perioade apropiate, dar care au avut acces la cantități semnificativ diferite de zahăr în copilărie.

Peste 45.000 de participanți analizați

Echipa de cercetare a extras date din UK Biobank pentru participanți născuți între 1951 și 1956. Aceștia au fost împărțiți în grupuri în funcție de durata expunerii la raționalizarea zahărului și au fost comparați cu grupuri de control formated din persoane născute după ridicarea restricțiilor sau participanți din Irlanda.

- articolul continuă mai jos -

Risc redus de anxietate

Persoanele cu cel mai mic consum de zahăr în primii ani de viață au înregistrat cea mai scăzută incidență a anxietății la vârsta adultă.

Femeile care nu au fost supuse restricțiilor sau au avut o perioadă scurtă de raționalizare au prezentat o vulnerabilitate mai mare la anxietate.

Cei care au trecut prin cea mai lungă perioadă de restricționare a zahărului (din pântece mamei până la 2 ani) au raportat la maturitate o apetență mult mai redusă pentru dulciuri.

A fost observată o legătură inițială și cu depresia, însă aceasta s-a estompat după ajustările statistice.

Amprenta asupra creierului

Investigațiile imagistice au dezvăluit și modificări la nivelul structurii cerebrale. Dintre cele 139 de regiuni analizate pentru volumul materiei cenușii, 80 au prezentat diferențe în funcție de perioada de raționalizare. Analizele aprofundate au confirmat diferențe semnificative în 11 zone, inclusiv în regiuni ale cerebelului, între cei care au avut restricții prelungite la zahăr și cei care au crescut fără astfel de limite.