Nu mai ține merele pe blatul din bucătărie. Cum le poți păstra proaspete și ferme până la două luni

Merele pot rămâne proaspete și crocante până la două luni dacă sunt păstrate corect. Locul în care le depozitezi, dar și momentul în care le speli pot face diferența între fructe care își păstrează textura și unele care se înmoaie în doar câteva zile.

Toamna este sezonul în care merele ajung din abundență în piețe și magazine, iar cumpărarea lor în cantități mai mari poate fi o idee bună. Tracy Grondine, vicepreședinte pentru comunicare al USApple, spune că merele pot rezista până la două luni atunci când sunt depozitate în condițiile potrivite.

Ceara de pe mere are un rol important

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spălarea merelor imediat după cumpărare, înainte de a le pune la păstrat.

„Atunci când merele cresc, dezvoltă o ceară naturală care ajută la păstrarea umidității și a nutrienților, deoarece sunt fructe cu un conținut ridicat de apă”, explică Tracy Grondine pentru SouthernLiving.

Potrivit acesteia, stratul natural de ceară este îndepărtat în timpul procesului de curățare de după recoltare, iar ulterior este refăcut în centrele de ambalare.

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„Ceara se îndepărtează în timpul procesului de curățare după ce merele sunt recoltate, iar centrele de ambalare o refac pentru a sigila umiditatea și a proteja merele de microorganisme”, spune reprezentanta USApple.

Fiecare măr primește aproximativ două picături de ceară certificată de FDA, utilizată de aproape 100 de ani pentru a ajuta fructele să rămână curate și crocante de la livadă până la magazin.

De aceea, merele ar trebui clătite și uscate chiar înainte de a fi consumate, nu imediat după ce sunt aduse acasă.

Grondine avertizează și asupra produselor speciale pentru spălarea fructelor și legumelor.

„Folosirea produselor și detergenților comercializați special pentru spălarea fructelor și legumelor poate descompune ceara și ar putea face ca merele să își piardă mai repede textura crocantă”, explică ea.

Frigiderul ajută merele să rămână crocante

Dacă vrei ca merele să își păstreze cât mai mult timp textura fermă și crocantă, frigiderul este cea mai bună alegere.

Potrivit lui Grondine, merele au nevoie de un mediu cu temperatură controlată pentru a rămâne proaspete și crocante. În frigider, ele pot rezista până la aproximativ două luni, deși unele pot începe să se închidă la culoare după aproximativ șase săptămâni.

„Sertarul pentru fructe și legume se numește așa cu un motiv”, spune reprezentanta USApple, referindu-se la faptul că acesta este un loc potrivit pentru păstrarea merelor.

În schimb, dacă sunt lăsate la temperatura camerei, merele se pot înmuia în doar câteva zile.

Există și un alt motiv pentru care este important să verifici merele înainte de a le pune la păstrat. Cele lovite sau deja deteriorate eliberează mai multe gaze și pot accelera coacerea celorlalte mere, potrivit Stark Bro’s Nurseries & Orchards, compania care a dezvoltat soiurile Red Delicious și Golden Delicious.

Chiar și merele care arată perfect încep să elibereze etilenă imediat după recoltare. Refrigerarea încetinește acest proces, motiv pentru care păstrarea lor la rece ajută la menținerea texturii crocante.

Alege soiuri care rezistă mai mult la păstrare

Nu toate soiurile de mere se păstrează la fel de bine. Merele cu coajă mai groasă, ferme și mai acrișoare tind să aibă o durată mai lungă de păstrare, potrivit Stark Bro’s.

Printre soiurile menționate se numără Gala, Granny Smith, Fuji, McIntosh, Honeycrisp și Rome.

Soiurile cu coajă mai subțire și mai dulci, precum Golden Delicious, sunt ceva mai sensibile, însă și acestea beneficiază de păstrarea la frigider pentru a-și menține prospețimea și textura.

Ce faci cu merele care și-au pierdut textura crocantă

Dacă unele mere au devenit moi și nu mai sunt suficient de crocante pentru a fi consumate ca atare, nu trebuie neapărat aruncate.

Le poți folosi pentru sos de mere sau cidru de mere, iar o altă variantă este să prepari unt de mere.

Merele pot fi folosite și pentru cocktailuri aromatizate cu condimente, transformând fructele care nu mai au textura ideală într-un ingredient pentru alte preparate.

Depozitarea corectă poate prelungi perioada în care merele rămân gustoase și crocante și te poate ajuta să eviți risipa alimentară. Dacă vrei să le păstrezi cât mai mult timp, nu le spăla înainte de depozitare, ține-le la frigider și separă merele lovite de cele sănătoase.