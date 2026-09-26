Cercetătorii de la Texas A&M AgriLife trimit sute de semințe de struguri pe Stația Spațială Internațională, într-un experiment menit să arate cum influențează radiațiile cosmice genetica și dezvoltarea plantelor. Semințele vor petrece aproximativ șase luni pe orbită, după care vor reveni pe Pământ pentru a fi plantate și analizate.

Experimentul face parte din misiunea de cercetare TAMU-SPIRIT-1, o inițiativă a Texas A&M și Aegis Aerospace dedicată unor proiecte de cercetare și dezvoltare tehnologică în spațiu. Platforma orbitală este concepută ca un fel de „campus de satelit în spațiu”, unde pot fi desfășurate experimente din mai multe domenii.

Dincolo de obiectivul științific, proiectul are și o perspectivă neobișnuită: cercetătorii speră că, în câțiva ani, ar putea obține vin din struguri crescuți din semințe care au călătorit în spațiu.

Sistem pentru transportarea semințelor de struguri pe orbită

Proiectul a pornit de la doi studenți în ultimul an de la Departamentul de Inginerie Aerospațială al Universității Texas A&M, Coby Arnold și Arvind Subramanyam. Aceștia l-au contactat pe Justin Scheiner, specialist în viticultură la AgriLife Extension și profesor asociat la Departamentul de Științe Horticole, potrivit agrilifetoday.tamu.edu

- articolul continuă mai jos -

Cu ajutorul lui Scheiner, studenții au proiectat un sistem pentru transportarea semințelor de struguri pe orbită. Odată ajunse în spațiu, semințele vor fi expuse timp îndelungat radiațiilor cosmice, despre care cercetătorii consideră că ar putea provoca mutații genetice.

Expunerea este însă controlată. Potrivit lui Scheiner, fără protecția oferită de sistemul de transport, nivelul radiațiilor ar putea face semințele neviabile.

După revenirea pe Pământ, semințele spațiale vor fi plantate în podgoria AgriLife Research de la Thomas Ranch, alături de semințe de control identice, care nu au fost expuse radiațiilor spațiale. Cercetătorii vor compara apoi dezvoltarea plantelor, performanța viței-de-vie și a strugurilor, precum și eventualele modificări genetice.

Soiul texan Lomanto, printre semințele trimise în spațiu

Printre cele trei soiuri de struguri selectate pentru experiment se numără Lomanto, un cultivar texan dezvoltat la începutul anilor 1900 de horticultorul și viticultorul TV Munson.

Pentru cercetători, alegerea acestui soi are și o semnificație istorică. Scheiner consideră că experimentul reprezintă o „închidere a cercului” pentru o viță-de-vie originară din Texas care a contribuit, în trecut, la salvarea industriei viticole mondiale și care ar putea acum să ofere informații importante pentru viitorul horticulturii.

Soiurile selectate au deja caracteristici genetice considerate valoroase pentru viticultura din Texas, inclusiv rezistență la boli și capacitatea de adaptare la anumite condiții de sol și disponibilitate a apei.

„Cercetarea ne va ajuta să înțelegem cum diferitele niveluri de radiații influențează semințele și expresia lor genetică varietală odată ce le cultivăm”, a explicat Scheiner.

Cercetătorii caută mutații care ar putea face plantele mai rezistente

Unul dintre principalele obiective ale experimentului este identificarea unor mutații produse de expunerea la radiații și observarea efectelor acestora asupra plantelor.

Mutațiile au jucat deja un rol important în evoluția horticulturii. Un exemplu este Pinot Gris, despre care se consideră că a apărut în urma unei mutații naturale a soiului Pinot Noir.

Echipa de la Texas A&M va analiza plantele rezultate din semințele întoarse de pe orbită pentru a identifica eventuale modificări genetice induse de radiații. Cercetătorii speră să afle dacă expunerea spațială poate produce caracteristici utile, precum o mai bună rezistență, adaptabilitate sau productivitate.

„Vrem să vedem cum ar putea influența prezența în spațiu aceste soiuri”, a spus Scheiner. El a adăugat că ar fi deosebit de interesantă descoperirea unei mutații favorabile care să reprezinte punctul de pornire pentru un nou soi de struguri.

Primul vin din struguri care au călătorit în spațiu?

Cercetătorii estimează că va fi nevoie de patru până la cinci ani până când vițele obținute din semințele spațiale vor ajunge să producă fructe.

Dacă experimentul va avea succes, proiectul ar putea duce în cele din urmă la obținerea unui vin produs din struguri proveniți din semințe care au călătorit pe Stația Spațială Internațională.

Însă miza cercetării depășește cu mult această premieră simbolică. Rezultatele ar putea contribui la dezvoltarea unor plante mai rezistente și la noi metode de ameliorare a culturilor, atât pentru agricultura de pe Pământ, cât și pentru viitoarele misiuni spațiale.

Amit Dhingra, membru al echipei de cercetare, a subliniat că horticultura va avea un rol important în explorarea spațiului, inclusiv pentru producerea hranei și a oxigenului și pentru bunăstarea astronauților.

„Plantele vor fi o necesitate”, a spus Dhingra, explicând că proiectul reprezintă un pas către transformarea spațiului într-o nouă frontieră pentru horticultură.

Astfel, semințele de struguri trimise pe orbită nu sunt doar un experiment neobișnuit. Ele ar putea oferi indicii despre modul în care plantele pot fi adaptate pentru condiții extreme și despre felul în care cercetarea spațială ar putea contribui, în viitor, la agricultura de pe Pământ și la producerea hranei în afara planetei.