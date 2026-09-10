Rafael Nadal: „Mănânc la micul dejun pâine prăjită cu anșoa”. Cum arată rutina fostului campion după retragerea din tenis

Rafael Nadal nu mai trăiește în ritmul impus de tenisul profesionist, cu antrenamente dure, călătorii în jurul lumii și presiunea de a fi în cea mai bună formă fizică la fiecare turneu. Retras oficial din tenisul profesionist la sfârșitul lui 2024, fostul mare campion spaniol și-a păstrat însă sportul în rutina zilnică și merge la sală de trei ori pe săptămână. Într-un interviu acordat The Wall Street Journal, Nadal a povestit cum arată viața sa după retragere și a dezvăluit inclusiv ce mănâncă la micul dejun.

Nadal merge la sală de trei ori pe săptămână

Dacă în timpul carierei fiecare antrenament era parte din pregătirea pentru următorul meci, lucrurile s-au schimbat după retragere. Sportul a rămas însă prezent în viața lui Nadal.

„Merg la sală de trei ori pe săptămână, între 8.30 și 10 dimineața”, a povestit fostul tenisman despre modul în care își menține corpul activ acum că nu mai trebuie să concureze la cel mai înalt nivel.

Antrenamentele au acum un alt scop. Nadal continuă să facă mișcare pentru a-și menține condiția fizică, fără presiunea competiției la cel mai înalt nivel.

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Se trezește de obicei în jurul orei 6:45

Diminețile lui Nadal încep, de obicei, în jurul orei 6:45. Programul său depinde însă în mare măsură de familie, care a devenit una dintre prioritățile sale după retragere.

Ori de câte ori îi permite programul, fostul campion își duce fiul la școală, înainte de a-și continua ziua cu antrenamentul.

Nadal merge de obicei la sala de sport între orele 8.30 și 10 dimineața și combină diferite exerciții pentru a-și menține forța și mobilitatea, fără eforturile fizice extreme pe care le presupunea perioada în care concura la cel mai înalt nivel.

„De obicei mănânc o felie de pâine prăjită cu anșoa”

Unul dintre detaliile care atrag atenția în noua rutină a fostului campion este micul dejun.

Întrebat de The Wall Street Journal ce mănâncă dimineața, Nadal a răspuns:

„De obicei mănânc o felie de pâine prăjită cu anșoa.”

Obiceiul nu a apărut neapărat după retragerea sa. Nadal și-a amintit că, în primii ani ai carierei, nu era un mare fan al micului dejun, însă colaborarea cu specialiști în nutriție l-a ajutat să înțeleagă importanța consumului de proteine și carbohidrați la prima oră a zilei.

Pâinea prăjită cu anșoa a devenit astfel una dintre opțiunile sale obișnuite pentru micul dejun.

Îi place cafeaua, dar doar mirosul ei

Fostul tenisman a recunoscut, de asemenea, că îi place mirosul cafelei, însă nu o bea de obicei.

În ceea ce privește alimentația, Nadal și-a permis și mici plăceri. Ciocolata cu lapte este una dintre slăbiciunile sale, după cum a recunoscut în alte ocazii.

Pe parcursul carierei, Nadal a avut parte de accidentări și probleme fizice, printre care și boala degenerativă a piciorului care i-a afectat o bună parte din parcursul sportiv.

„Acum pot duce o viață foarte pozitivă”

Primele luni după retragere nu au fost ușoare pentru Nadal, care a avut nevoie de timp pentru a se adapta la o viață fără presiunea competiției.

Tratamentul urmat în ultimii ani ai carierei și reducerea drastică a eforturilor fizice i-au permis să abordeze prezentul cu mai mult optimism.

„Acum, cu acest tratament și fără a-mi duce corpul la limită deloc, pot duce o viață foarte pozitivă”, a afirmat Nadal, referindu-se la starea sa fizică actuală.