Poți băga mâncarea fierbinte în frigider? Frigiderul nu se strică. Problema apare dacă o lași pe aragaz

„Las-o să se răcească înainte să o bagi în frigider” este una dintre regulile pe care mulți dintre noi le-am auzit încă din copilărie. Numai că recomandările actuale pentru siguranța alimentară spun altceva: mâncarea fierbinte poate fi pusă în frigider, iar refrigerarea promptă este preferabilă lăsării ei prea mult timp la temperatura camerei.

Problema nu este că preparatul cald „strică” frigiderul. Riscul apare atunci când alimentele perisabile rămân prea mult timp la temperaturi la care bacteriile se pot multiplica rapid. Iar în cazul unei cantități mari de ciorbă sau tocăniță, soluția este să o împarți în recipiente mai mici și puțin adânci, pentru a se răci mai repede.

Mâncarea fierbinte poate fi pusă în frigider

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) spune explicit că mâncarea fierbinte nu afectează frigiderul și poate fi introdusă în acesta. Pentru cantitățile mari de resturi, FDA recomandă împărțirea lor în recipiente puțin adânci, astfel încât să se răcească mai repede.

Și Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA) recomandă refrigerarea rapidă a resturilor și împărțirea cantităților mari în recipiente puțin adânci, pentru o răcire rapidă și uniformă.

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Așadar, regula „nu pune mâncare fierbinte în frigider pentru că strici aparatul” nu este susținută de recomandările acestor autorități. FDA precizează chiar că mâncarea fierbinte nu va afecta frigiderul.

Problema reală este cât timp stă mâncarea pe blat

De ce contează atunci atât de mult răcirea? Pentru că alimentele perisabile nu ar trebui lăsate prea mult timp la temperatura camerei. FDA și USDA definesc „zona de pericol” ca intervalul de aproximativ 4-60°C, în care bacteriile se pot multiplica rapid.

De aceea, alimentele perisabile, inclusiv mâncarea gătită și resturile, trebuie refrigerate în maximum două ore. Dacă temperatura ambientală depășește aproximativ 32°C, intervalul scade la o oră.

Astfel c[, nu este nevoie să aștepți ca mâncarea să ajungă complet la temperatura camerei înainte de a o refrigera. Important este să nu lași alimentele perisabile prea mult timp nerefrigerate.

Ce facem cu cantitățile mari de mâncare

Există totuși o nuanță importantă. Faptul că mâncarea fierbinte poate fi pusă în frigider nu înseamnă că o cantitate foarte mare se va răci rapid într-un singur vas adânc.

O oală mare de ciorbă sau tocăniță se răcește mai greu, în special în centru. De aceea, specialiștii recomandă ca cantitățile mari de resturi să fie împărțite în recipiente mici și puțin adânci înainte de refrigerare.

Practic, dacă ai făcut o oală mare de ciorbă, este mai bine să o porționezi în mai multe recipiente decât să o lași pe aragaz sau pe blat până când se răcește singură.

Frigiderul nu trebuie umplut până la refuz

Mai există un detaliu pe care îl uităm ușor atunci când depozităm mâncarea. FDA recomandă să nu supraîncărcăm frigiderul, deoarece aerul rece trebuie să poată circula pentru ca alimentele să se mențină la temperaturi sigure.

Asta înseamnă că, dacă ai pregătit o cantitate mare de mâncare, este mai bine să o distribui în recipiente mai mici decât să ocupi o mare parte din frigider cu un singur vas voluminos.

Cât de rece trebuie să fie frigiderul

FDA și USDA recomandă ca temperatura frigiderului să fie menținută la 4°C sau mai jos. Un termometru pentru frigider poate fi folosit pentru a verifica dacă aparatul menține constant această temperatură.

Temperatura scăzută încetinește multiplicarea bacteriilor, motiv pentru care refrigerarea promptă este una dintre regulile de bază pentru păstrarea în siguranță a alimentelor.

Așadar, ce faci cu ciorba abia luată de pe foc?

Nu trebuie să aștepți ore întregi până când se răcește complet. Dacă ai o cantitate mare, împarte mâncarea în recipiente mai mici și puțin adânci și introdu-le în frigider, astfel încât să se răcească mai repede. FDA și USDA recomandă această metodă pentru cantitățile mari de resturi.

În cazul unei cantități mici, ideea de bază rămâne aceeași: refrigerarea promptă este preferabilă lăsării alimentului la temperatura camerei pentru o perioadă lungă.

Regula simplă de ținut minte

Nu mâncarea fierbinte este problema. Timpul petrecut la temperatura camerei și răcirea lentă a cantităților mari sunt cele care contează pentru siguranța alimentară.

Așa că data viitoare când rămâne o oală de ciorbă după prânz, nu este nevoie să o lași pe blat până se răcește complet. Mai bine o porționezi în recipiente puțin adânci și o răcești rapid.