Utilizarea tratamentului cu medicamente de slăbit a devinit o modă în ultimul ani, dar și un subiect tot mai discutat în rândul persoanelor care caută o soluție eficientă împotriva obezității sau a kilogramelor în plus. În sfârșit, medicina a venit cu o soluție care funcționează (în majoritatea cazurilor) pentru cei care n-au destulă voință, destul timp pentru ei sau pur și simplu nimic nu le-a funcționat.

Mulți comentatori, majoritate dintre cei care n-au fost niciodată grași, condamnă „calea ușoară”, fără să aibă nici cea mai mică idee despre cât de greu este să te lupți cu kilogramele, nu doar pentru imaginea din oglindă, ci mai ales ca să poți respira și dormi bine, să poți urca fără efort câteva etaje. Sau cât de deprimant este să nu-ți găsești haine potrivite. Mai ales în România, unde spre deosebire de vest, a nu fi slab te expune automat judecății publice. Pe ecranele televizoarelor vezi doar oameni slabi, pe social media toată lumea slăbește miraculos, așa că după ani de zile de tentative fără succes, existența unor medicamente devine o binecuvântare.

Experiențele reale ale celor care parcurg acest proces și acceptă să vorbească despre această tranziție, oferă o imagine mai clară asupra aspectelor pozitive, dar și a provocărilor asociate.Și cu cât vom lua mai multe impresii de la cei care chiar au folosit medicamentul vom putea analiza mai bine care sunt punctele forte și vulnerabilitățile acestei medicații.

E ușor sau greu să iei decizia de a utiliza medicamente de slăbit?

Decizia de a începe un astfel de tratament diferă în funcție de starea de sănătate și de istoricul fiecărui pacient. Am vorbit cu două persoane care au utilizat Munjaro timp de câteva luni, ambii în jurul vârstei de 40 de ani.

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George, un bărbat de 42 de ani, a apelat la această opțiune din motive predominant medicale: „Aveam un indice BMI de 34,35, obezitate (gradul I), și eram deja operat la coloană. Medicul care m-a operat mi-a spus că rata de revenire pe masa de operație e datorată în principal faptului că nu se schimbă stilul de viață și pacienții continuă să ia în greutate”.

Pentru Adelina, în vârstă de 40 de ani, decizia a venit ca o măsură de prevenție: „Kilogramele în plus sunt cele care m-au determinat să încerc Mounjaro. Deşi acestea nu generaseră încă probleme medicale evidente, am considerat că nu trebuie să aştept să se întâmple asta”.

Traseul medical a arătat însă diferit pentru cei doi. În timp ce Adelina a mers la un specialist: „Am mers la un medic endocrinolog pentru o evaluare a stării de sănătate și pentru a verifica dacă Mounjaro este potrivit pentru mine. După efectuarea analizelor complete, am primit rețeta”, George a început tratamentul în urma unei recomandări neoficiale: „Prietenul unui prieten, medic, slăbise deja consistent cu Mounjaro. Mi-a recomandat să o iau și eu pe calea aceasta. Nu mi s-a cerut nicio analiză sau investigație”.

Părțile bune ale tratamentului

Beneficiul principal și cel mai vizibil îl reprezintă scăderea substanțială în greutate și schimbarea stilului de viață. Vorbim de o scădere în greutate și în centimetri. George a slăbit 28 kg în 14 luni, trecând „de la XL la M la cămăși și bluze, de la 34-36 la 31 în talie”.

Adelina a înregistrat o scădere de 16 kilograme în 4-5 luni, dar spune ea „este clar că scăderea în kilograme a dus și la scăderea în centimetri, drept pentru care și hainele au rămas mari”.

Senzația de sațietate apare rapid

Adelina menționează că „după începerea tratamentului, am stabilit un regim de 1000-1200 calorii pe zi, format din alimente sănătoase”, adăugând că „nu mai simțit nevoia de a consuma, de exemplu, carbohidrați sau zahăr„. George confirmă schimbarea gusturilor: „Am redescoperit fructele, le pierdusem de mult gustul. Pe de altă parte, mănânc în continuare ce vreau, fără rețineri. Doar că mă satur repede, de regulă nu reușesc să termin porția”.

Autoinjectarea pare complicată, dar e o simplă înțepătură

Ambii pacienți consideră administrarea foarte ușoară. Adelina afirmă că „e un proces extrem de simplu”, iar George explică: „Mă așteptam să fie nevoie să rog pe cineva. Prima oară când m-am injectat, am zis să încerc totuși, nu am fost sigur că acul a intrat, pentru că nu am simțit nimic”.

E scump medicamentul, dar mai ieftin decât cheltui pe mâncare

Deși prețul inițial pare ridicat, George evidențiază o compensare neașteptată: „Diferența între cât mă costa mâncarea și cât plătesc acum, lunar, e mai mare decât costul Mounjaro”.

Părțile rele și efectele secundare ale Munjaro

Deși rezultatele privind greutatea sunt rapide, administrarea de Mounjaro vine la pachet cu neplăceri fizice și incertitudini pe termen lung.

La prima vedere, vorbim de reacții adverse fizice. În primele faze sau la ajustarea dozelor apar stări neplăcute. Adelina a experimentat „un sentiment slab de greață care a trecut repede”, dar și efecte mai accentuate: „Au fost mai multe efecte secundare, dintre care cele mai intense au fost arsurile gastrice şi căderea părului”.

La rândul său, George a observat „un tranzit încetinit. Uneori ușoară constipație”, adăugând că în prima noapte a simțit „o senzație foarte ciudată, n-am putut să adorm, eram și ușor speriat și surescitat”.

Apoi scăderea rapidă a cantității de mâncare își spune cuvântul. Adelina notează că „apare iniţial o stare de oboseală generată de aportul caloric scăzut, dar, pe măsură ce organismul se obişnuiește cu tratamentul şi kilogramele în plus scad, energia revine”.

George atrage atenția asupra riscurilor majore: „un element esențial – dacă faci tratament cu Mounjaro, alcoolul e complet interzis. Știu, mai sunt unii care zic că ei beau și nu au pățit nimic. Pancreasul lor sigur are altă părere”.

Dă dependență tratamentul cu Munjaro?

Cea mai mare dilemă rămâne ce se întâmplă la oprirea tratamentului, teama de reîngrășare fiind o realitate. Adelina își propune o ieșire treptată: „Voi renunța treptat la tratament, micșorând doza. [Reîngrășarea] se poate întâmpla. Nu e o chestiune care să fie privită cu teamă, ci cu realism”.

Pentru George, întreruperea s-a dovedit însă imposibilă: „Asta e partea mai puțin plăcută. Inițial m-am înțeles cu medicul că la 1 an mă opresc. Nu merge. Revine o foame mare, sigur mă îngraș la loc. Așadar continui”.

În final, George oferă un avertisment ferm celor care iau în calcul acest medicament: „Mounjaro e o soluție bună doar dacă nu mai ai alte variante și viața îți e pusă în pericol. Gândește-te că există șanse să fii dependent de Mounjaro toată viața. Pe termen lung nu știe nimeni încă ce efecte are”.

Recomandarea principală a Adelinei rămâne responsabilitatea medicală: „Probabil cel mai important sfat este să înceapă acest tratament sub supravegherea unui medic”.