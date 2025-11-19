Deși timp de mii de ani cerealele integrale au fost un aliment de bază pentru oameni, iar studiile moderne confirmă rolul lor esențial în reducerea riscului de diabet de tip 2 și a mortalității generale, românii continuă să le consume într-o cantitate mult sub recomandări. Conform datelor prezentate de Nestlé și Cereal Partners Worldwide (CPW) cu ocazia Zilei Internaționale a Cerealelor Integrale, aportul mediu zilnic în România este de doar o porție, deși nutriționiștii recomandă trei.

România se află la coada clasamentului european privind speranța de viață, iar incidența bolilor cardiovasculare și a cancerului este ridicată. Dietele nesănătoase reprezintă principalul factor de risc pentru decesele premature, depășind consumul de tutun și alcool. Aproximativ unul din doi români este supraponderal, iar unul din trei este obez.

„Un consum de 48 de grame de cereale integrale pe zi, contribuie la reducerea riscului de obezitate și ajută la menținerea greutății, la reducerea riscului de diabet zaharat de tip 2 cu 32%, la reducerea cu 30% a riscului de boli cardiovasculare și la reducerea cu 18% a mortalității cauzate de cancer”, a explicat Nicoleta Tupița, NHW and Internal Communication Manager la Nestle, în cadrul unei conferințe de presă.

Problema este și mai gravă în rândul copiilor și tinerilor. Conform datelor recente, 28% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar 12% obezi, situație care plasează România la mijlocul clasamentului european. Peste o treime dintre tinerii din Generația Z sunt, de asemenea, supraponderali sau obezi.

Cerealele integrale, bogate în fibre, vitamine, minerale și antioxidanți, pot juca un rol esențial în prevenirea acestor probleme. Studiile arată că persoanele care consumă cel puțin 48 g de cereale integrale pe zi au un risc mai mic de supraponderalitate și de boli cronice, inclusiv diabet de tip 2, afecțiuni cardiovasculare și anumite forme de cancer.

„Cerealele integrale reprezintă a treia opțiune pentru mic dejun în cazul românilor”, a explicat Daniela Constantin, CPW Nestle.

O porție recomandată înseamnă aproximativ 16 g: o felie de pâine integrală, 6–7 linguri de cereale pentru mic dejun sau trei linguri cu vârf de paste integrale fierte.

„Cerealele integrale nu mai sunt doar un ingredient – sunt inima cerealelor de mic dejun Nestlé și dovada promisiunii CPW «Mâncare mai bună». Astăzi, 90% dintre cerealele de mic dejun Nestlé la nivel global conțin cereale integrale ca ingredient numărul 1, iar 99% dintre cerealele pentru copii și adolescenți poartă cu mândrie Bannerul Verde, ceea ce înseamnă că oferă cel puțin 8 g de cereale integrale per porție. Fiecare bol pe care îl servim este un pas către un viitor mai sănătos”, a declarat Monika Gajewska, Director Executiv CPW. „Suntem mândri să deschidem calea în construirea Generației Cerealelor Integrale, una care crește hrănită, puternică și pregătită să prospere”.

Un mic dejun mai bun poate contribui la îmbunătățirea sănătății populației

Nestlé și CPW susțin că un mic dejun mai bun poate contribui la îmbunătățirea sănătății populației. În 2023, cele două companii au furnizat la nivel global 9 miliarde de boluri de cereale fortificate, contribuind la aportul zilnic de fibre, fier, calciu și vitamine esențiale. Reformularea produselor a dus la o creștere cu 14% a conținutului de fibre și reduceri de 10% ale zahărului și 25% ale sării, fără a compromite gustul apreciat de consumatori.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Cerealelor Integrale, Nestlé și CPW îndeamnă guvernele să recunoască beneficiile cerealelor integrale pentru sănătatea pe termen lung și să susțină definirea globală a alimentelor din cereale integrale. Companiile subliniază impactul pozitiv al acestora atât asupra sănătății, cât și asupra mediului, introducând totodată inițiative globale precum „Nestlé for Healthier Kids”, „Nestlé needs YOUth” și „Nestlé for a Waste Free World”.

Nestlé este prezentă în România din 1995, cu branduri precum NESCAFÉ, Nespresso, Nesquik, Chocapic, KitKat, Lion, JOE, After Eight, Maggi, Purina sau NAN. În ultimii patru ani, compania a plantat 110.000 de copaci și își menține angajamentul de a atinge obiectivul de emisii net zero până în 2050.

Într-o țară în care bolile preventabile afectează tot mai multe generații, creșterea consumului de cereale integrale rămâne una dintre cele mai simple și eficiente intervenții alimentare pentru o viață mai sănătoasă.