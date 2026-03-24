Mâncarea de mazăre este una dintre cele mai răspândite rețete de post din bucătăria românească: se face ușor, are ingrediente accesibile și poate fi adaptată în funcție de sezon.

Preparatul poate fi făcut atât cu mazăre proaspătă, cât și cu mazăre congelată sau din conservă. În multe zone din țară, se servește simplu sau alături de murături ori pâine de casă.

Ingrediente

500 g mazăre (proaspătă, congelată sau din conservă)

1 ceapă mare

1 morcov

2-3 linguri ulei

2 linguri pastă de roșii sau 200 ml suc de roșii

1 linguriță boia dulce

sare și piper, după gust

1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrarea acidității)

mărar sau pătrunjel verde

Mod de preparare

Ceapa se toacă mărunt și se călește în ulei, la foc mic, până devine translucidă. Se adaugă morcovul dat pe răzătoare și se gătește câteva minute, până începe să se înmoaie.

Se pune boiaua, apoi mazărea și se amestecă ușor. Se adaugă apă cât să acopere ingredientele și se lasă la fiert, la foc mediu, aproximativ 15-20 de minute, până când mazărea este fragedă.

După ce lichidul scade, se adaugă pasta sau sucul de roșii. Preparatul se mai lasă pe foc încă 5-10 minute, pentru a se lega sosul. La final, se potrivește de sare și piper și, dacă este nevoie, se adaugă puțin zahăr.

Se oprește focul și se presară verdeață tocată.

Cum se servește

Mâncarea de mazăre se servește caldă, dar este la fel de bună și după ce se răcește. În unele variante, se adaugă usturoi sau foi de dafin, iar consistența poate fi ajustată în funcție de preferință, mai lichidă sau mai groasă.

Este una dintre rețetele care rămân constante în bucătăria de acasă, indiferent de sezon sau de buget.