Peștele este cunoscut pentru beneficiile sale pentru sănătate, fiind un aliment nutritiv pe care ar trebui să îl consumăm în mod regulat. Este bogat în proteine și acizi grași omega-3, ceea ce favorizează sănătatea inimii și contribuie la reducerea nivelului de colesterol. În plus, conține vitamine precum B12, B6 și B3, și minerale precum iodul, potasiul și zincul și ajută la buna funcționare a creierului. Totuși, nu toți peștii sunt la fel. Iată care sunt cei mai sănătoși pentru consum, alături de câteva sfaturi și precauții privind prepararea lor.

Beneficiile consumului de pește pentru sănătate

Consumul regulat de pește poate reduce riscul de boli cronice și poate îmbunătăți sănătatea generală. Studiile au demonstrat că acesta ajută la reducerea riscului de accident vascular cerebral, diabet, infarct miocardic, aritmii și hipertensiune. De asemenea, poate fi util în prevenirea bolii Alzheimer, a cancerului de prostată și de sân, sporind funcția cerebrală și chiar îmbunătățind memoria.

Alegerea corectă a peștelui

Totuși, nu toți peștii sunt la fel. Unii dintre ei pot conține niveluri excesive de mercur, un metal greu care poate avea un impact negativ asupra sănătății dacă este consumat prea frecvent. Prin urmare, este important să alegeți peștele potrivit și să îl consumați cu moderație, dar și destul de des pentru a beneficia de proprietățile sale.

Atât peștele sălbatic, cât și cel de crescătorie pot fi sănătoși și nutritivi. Modul de gătire influențează, de asemenea, în mare măsură beneficiile generale. Gătirea la grătar este o opțiune excelentă, deoarece păstrează valoarea nutrițională originală, dar există și rețete grozave la cuptor, pentru preparare sote sau fript.

Ideal este să consumăm măcar de 2-3 ori pe săptămână pește, nu de același fel și nu din aceeași sursă. Și este recomandat să prioritizăm produsele certificate bio.

Este în regulă să utilizăm și pește congelat și pește proaspăt și pește din conservă, uscat, marinat sau afumat.

Cei mai sănătoși pești pentru consum