Interviu VIDEO Exclusiv/ Cum gătește peștele Lucica Buhaev, de la Mila 23/ De ce pune cumnata lui Ivan Patzaichin mărar, în storceagul de morun/ ”Nu vreau să mă îmbogățesc: eu gătesc cu plăcere și din plăcere”

Cine a fost în Delta Dunării, la Mila 23, este imposibil să n-o cunoască pe Lucica Buhaev, cumnata lui Ivan Patzaichin, cea care a înființat, pornind de la ideea campionului mondial, primul punct gastronomic local din țară.

De departe, satul Mila 23 este unul dintre cele mai faimoase și frumoase sate pescărești din Delta Dunării, locul unde trăiesc vreo 400 suflete de pescari, într-un respect pentru natură și obiceiurile lipovenești demn de admirat.

Punctul gastronomic ”La Lucica”, gard în gard cu muzeul Ivan Patzaichin

Tot aici este locul de naștere al campionului olimpic Ivan Pațaichin, iar Asociația ce îi poartă numele a ridicat un muzeu al campionului nostru olimpic, care a reușit să impresioneze 2 regi: Regele Mihai I și Regele Charles al III-lea. De altfel, fotografiile cu Majestățile Lor și ”Majestatea Caiacului” se pot vedea expuse la loc de cinste, în muzeu.

Punctul gastronomic ”La Lucica”este gard în gard cu muzeul Ivan Patzaichin, deschis în sezonul cald, de miercuri până duminică. Aici venea Ivan să mânânce, după cum povestește Lucica, fericită că putea să-i prepare mâncărurile favorite.

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Casa vopsită alb și albastru, cu acoperișul de stuf, cu grădina frumoasă și primitoare își așteaptă întotdeauna musafirii. Însă, ca orice musafiri care se respectă, aceștia trebuie să vină cu programare și s-o anunțe din timp pe Lucica ce și-ar dori să mănânce.

Cuptorul a fost făcut la dorința lui Ivan Patzaichin

Pentru că Lucica nu gătește de pe-o zi pe alta, ci doar în dimineața zilei în care are musafiri, iar toată mâncarea este foarte proaspătă. Altfel nu ar avea cum să-și păstreze cartea de vizită care a consacrat-o.

Locul unde se gătește acum, pe timp frumos, este în curte, în bucătăria de vară. Aici tronează un frumos cuptor, făcut la dorința lui Ivan, unde se coc celebrele plăcinte dobrogene, dar și pâinea. Din păcate, oricât m-aș strădui să vă descriu mirosul pâinii coapte, n-aș reuși, așa că trebuie să vi-l amintiți sau să vi-l imaginați. La fel de bine miroase și crapul care este la prăjit, în cantități impresionante.

Reușesc s-o ”prind” pe Lucica într-un moment de pauză, după ce s-a făcut liniște în curte: oaspeții s-au așezat la masă, în jurul bolurilor cu storceag de morun, la care Lucica a adăugat mărar, nu leuștean!

Ciorba de varză se mănâncă numai cu crutoane de pește!

Ea mi-a povestit, într-un scurt interviu, câteva dintre feluril de mâncare pe care le gătește, de la cirobe de tot felul, la pește la cuptor, in saramură, până la ciorba de varză cu crutoane de pește, cârnați de pește, ba chiar plăcintă de pește.

Îmi spune că ar putea sa-mi vorbească vreo jumătate de zi despre felurile de mâncare pe care le poate face din pește, dar nu numai, pentru că în Deltă se mănâncă și porc și berbecuț și pui.

”Sunt foarte multe rețete: unele sunt vechi, altele le inventăm, sau la rețetele vechi le mai adăugăm un plus de valoare”, spune amfitrioana noastră.

Crapul la cuptor se face în solzi de pește

Însă turiștilor le pregătește numai pește, și doar felurile comandate, pentru că nu vrea să mai aibă bătăi de cap.

Odată, le-a pregătit crap la cuptor, după o rețetă tradițională, potrivit căreia crapul se face în solzi de pește. Atunci a avut reclamații de la un client, că ”nu i-a curățat peștele” și i l-a dat să-l mănânce cu solzi. De atunci, Lucica s-a lecuit de astfel de experimente și își întreabă din timp oaspeții ce meniu doresc.

Totuși, eu zic să mergeți pe mâna ei, pentru că este o mare artistă într-ale artei culinare.

”Nu vreau să mă îmbogățesc: eu gătesc cu plăcere și din plăcere”, spune Lucica, așa că preferă să primească un număr limitat de oaspeți, pentru a nu face rabat la calitate.

”Trebuie să te gândești că omul acela care îți pleacă din curte trebuie să fie mulțumit și să mănânce o mâncare ok”, adaugă ea.

Însă, cea mai mare multumire a Lucicăi Buhaev este faptul că a reușit să extindă în toată țara ideea de puncte gastronomice, cu specific local.

”M-am gândit că ar fi bine ca și eu, când plec de acasă, să mă pot duce la altcineva acasă și să mănânc altă mâncare decât ceea ce gătesc eu de obicei sau mănânc la restaurant”, a rezumat interlocutoarea noastră, într-o singură frază, ideea de punct gastronomic local.