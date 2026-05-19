Nutriționiștii recomandă frecvent ovăzul persoanelor care vor să își reducă nivelul colesterolului și să își protejeze sănătatea cardiovasculară. Consumat regulat, ovăzul poate contribui la scăderea colesterolului total și a colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, asociat cu un risc mai mare de boli de inimă, conform Eating Well.

Pe lângă beneficiile pentru inimă, ovăzul este apreciat și pentru versatilitatea sa. Poate fi consumat atât în preparate dulci, cât și în rețete sărate, de la terciuri și smoothie-uri până la pâine, biscuiți sau lapte vegetal.

Secretul din spatele efectului de reducere a colesterolului

Specialiștiii spun că unul dintre cele mai importante componente din ovăz este beta-glucanul, o fibră solubilă care se transformă într-un gel în contact cu apa. Aceasta acționează asemenea unui „burete”, legând colesterolul și grăsimile din organism și ajutând la eliminarea lor.

O jumătate de cană de ovăz conține aproximativ 2 grame de fibre solubile. Consumat constant, în cadrul unei diete echilibrate, ovăzul poate susține sănătatea inimii și poate reduce riscul cardiovascular.

Ajută și la controlul glicemiei și al greutății

Fibrele solubile din ovăz încetinesc digestia și eliberarea glucozei în sânge, ceea ce poate contribui la menținerea unui nivel stabil al glicemiei. Nutriționiștii recomandă combinarea ovăzului cu surse de proteine, precum iaurtul, laptele sau nucile, pentru un efect și mai bun asupra sațietății și energiei.

În plus, consumul regulat de ovăz poate ajuta la controlul greutății. Fibrele absorb apă și creează rapid senzația de sațietate, ceea ce poate reduce cantitatea totală de alimente consumate pe parcursul zilei.

Ce tip de ovăz este mai sănătos

Există mai multe tipuri de ovăz, iar gradul de procesare influențează viteza cu care este digerat. Ovăzul integral și cel steel-cut sunt mai puțin procesate și au un indice glicemic mai mic, fiind absorbite mai lent de organism.

La polul opus, ovăzul instant este mai convenabil, însă multe variante conțin zahăr și sare adăugate. Specialiștii recomandă alegerea versiunilor simple, fără adaosuri, care pot fi combinate cu fructe, semințe sau nuci.

Ovăzul poate fi consumat la micul dejun, în terciuri calde sau overnight oats, dar și în smoothie-uri, produse de patiserie sau chiar preparate sărate. Nutriționiștii spun că introducerea lui treptată în alimentație poate aduce beneficii vizibile asupra colesterolului și sănătății generale.