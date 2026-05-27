Obiceiul simplu de la masă care poate reduce stresul și schimba chimia creierului, potrivit terapeuților

A mânca împreună cu alte persoane la aceeași masă nu este doar un obicei social, ci unul dintre cele mai benefice lucruri pentru corp și minte, spun specialiștii, transmite MEDIAFAX.

Practica de a împărți masa cu alții, cunoscută în termeni științifici drept „comensalitate”, are efecte importante asupra sănătății mintale și fizice. Cercetările recente arată că lipsa meselor luate împreună poate avea efecte negative asupra stării de bine.

Masa împărțită cu alții poate reduce stresul

Potrivit terapeutei Chloë Bean, specializată în traume somatice, oamenii sunt programați biologic pentru conexiune.

Sistemul nervos interpretează izolarea cronică drept o amenințare, iar mesele împărțite cu alte persoane pot ajuta la reducerea reacțiilor de stres.

Un studiu citat de specialiști a identificat o legătură directă între comensalitate, niveluri mai ridicate de fericire și stres mai scăzut.

Relațiile se construiesc și la masă

Terapeuta Pam Skop spune că mesele comune creează contexte naturale pentru conversații și apropiere.

Gesturi simple, precum întrebările despre ziua celuilalt sau faptul că cineva îți ține minte preferințele culinare, contribuie la sentimentul de apartenență și siguranță.

Potrivit specialiștilor, ritualurile repetitive — cinele de familie, brunch-urile sau mesele regulate cu prietenii — consolidează relațiile în timp.

Comunicarea și emoțiile se reglează mai ușor

Mesele luate împreună oferă și un context relaxat pentru exersarea dialogului și a comunicării.

Conversațiile apar natural, iar interacțiunile simple pot deschide discuții mai profunde.

În același timp, atunci când oamenii se simt în siguranță lângă alte persoane, sistemul nervos se reglează mai ușor.

„Corpul preia indicii de la cei din jur – râsul, expresia facială, tonul vocii – și interpretează situația ca fiind sigură”, explică terapeuta Chloë Bean.

Ce se întâmplă în creier atunci când mâncăm împreună

Specialiștii spun că mesele împărțite activează simultan mai multe substanțe asociate cu starea de bine.

Mâncarea stimulează dopamina, asociată cu plăcerea și motivația, în timp ce interacțiunea socială activează oxitocina și endorfinele, implicate în încredere și conexiune.

„Masa împărțită este una dintre puținele activități care le activează pe toate trei deodată”, spune terapeuta Pam Skop.

Nu trebuie să fie un eveniment special

Specialiștii spun că beneficiile nu depind de ocazii speciale sau mese elaborate.

O cafea săptămânală, un brunch sau o cină lunară cu persoane apropiate pot avea efecte importante asupra stării emoționale și a sănătății mintale.