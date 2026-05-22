Studiu: Un pesticid folosit în agricultură, asociat cu modificări ale dezvoltării creierului la copii

22 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Unsplah
Un studiu recent a identificat o posibilă legătură între expunerea prenatală la clorpirifos (CPF), un insecticid utilizat în agricultură, și modificări de durată ale structurii creierului, precum și o funcție motorie redusă la copii și adolescenți, transmite MEDIAFAX.

Potrivit ScienceDaily, cercetătorii au monitorizat 270 de copii și adolescenți incluși într-o cohortă de nașteri a Columbia Center for Children’s Environmental Health.

Participanții proveneau din familii afro-americane și latino-americane și prezentau niveluri detectabile de clorpirifos în sângele din cordonul ombilical.

Între vârstele de 6 și 14 ani, copiii au fost supuși unor evaluări comportamentale și unor investigații imagistice ale creierului.

Modificări ale structurii creierului și performanțe motorii mai slabe

Rezultatele studiului au arătat o relație dependentă de doză între expunerea prenatală la insecticid și modificările observate la nivel cerebral.

Potrivit cercetătorilor, nivelurile mai ridicate de expunere au fost asociate cu modificări mai importante ale:

  • structurii creierului;
  • funcției cerebrale;
  • sănătății metabolice a creierului.

În același timp, copiii cu expunere mai mare au obținut rezultate mai slabe la testele care măsurau viteza și programarea motorie.

Cercetătorii spun că expunerea prenatală la clorpirifos pare să provoace tulburări persistente în dezvoltarea creierului, proporționale cu nivelul expunerii înainte de naștere.

Clorpirifosul este încă utilizat în agricultură

Agenția pentru Protecția Mediului din SUA (EPA) a interzis utilizarea clorpirifosului în spațiile rezidențiale închise încă din 2001.

Cu toate acestea, substanța a continuat să fie folosită în agricultură, inclusiv pentru culturi de:

  • fructe;
  • cereale;
  • legume neecologice.

Potrivit cercetătorilor, persoanele care locuiesc în apropierea zonelor agricole pot fi expuse la această substanță prin praf și aerul exterior.

Specialiștii subliniază că efectele observate în studiu au vizat zone extinse ale creierului.

