Zicala „peștele de la cap se strică”a fost valorificată practic de o echipă de cercetători care a încercat să pună la punct un sistem de măsurare a prospețimii lui. Tocmai în zona capului apar primele semne de deteriorare, și tocmai pe acest fapt pe care se bazează un nou senzor dezvoltat de o echipă australiană, relatează publicația Food Affairs.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Limitele evaluării vizuale

Ochii tulburi, branhiile deteriorate și mirosurile neplăcute sunt indicatori cunoscuți, dar adesea tardivi: poate fi nevoie de ore sau chiar zile ca să ajungă să se manifeste, ceea ce face evaluarea prospețimii un proces imprecis și aleatoriu. Există însă compuși chimici care se formează imediat după moartea peștelui. Printre aceștia, hipoxantina, un produs al degradării acizilor nucleici, și care reprezintă un marker timpuriu și fiabil pentru starea de prospețime.

Cum funcționează senzorul bazat pe hipoxantină

Noul dispozitiv utilizează microace pentru a injecta în carne o enzimă care descompune hipoxantina. Această reacție modifică potențialul electric al țesutului, o schimbare pe care senzorul o detectează și o transformă într-o indicație precisă a nivelului de prospețime al probei analizate. Întregul proces durează aproximativ 100 de secunde, oferind o evaluare rapidă și exactă.

Un kit la purtător

Testele realizate de echipa australiană au demonstrat o precizie ridicată în diferențierea dintre peștele proaspăt și cel în diferite grade de deteriorare. După câteva optimizări în curs, senzorul va fi comercializat și integrat într-un kit portabil, util pentru controale imediate în piețe sau în punctele de vânzare. O tehnologie care ar putea îmbunătăți semnificativ protecția consumatorilor și calitatea lanțului de aprovizionare din industria pescuitului.