Bucureștiul nu trebuie să își caute identitatea prin comparație cu marile capitale europene, ci să valorifice ceea ce îl face diferit, consideră Daniel Mischie, CEO City Grill. În cadrul dezbaterii „București – Metropola Viitorului, între Istorie și Reformă”, organizată de G4Media, acesta a susținut că diversitatea orașului reprezintă unul dintre cele mai importante atuuri ale sale și poate constitui baza unui viitor brand de oraș.

Potrivit lui Mischie, absența unui brand clar definit pentru București nu trebuie privită ca un eșec, ci ca o oportunitate.

„Cred că această diversitate creează un mare avantaj. Bucureștiul are farmecul lui și, sincer, nici nu aș vrea să mă compar cu Viena. Este totul perfect, totul aranjat. Bucureștiul este diferit”, a declarat CEO-ul City Grill.

El a subliniat că turiștii caută din ce în ce mai mult experiențe autentice și locuri vibrante, unde pot interacționa cu localnicii și pot descoperi viața orașului.

„Turistul când vine nu își dorește doar să meargă într-un loc serios și clasic. Oamenii vor să meargă într-un loc unde este viață, unde oamenii socializează, unde se pot bucura de experiență”, a spus Daniel Mischie.

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În opinia sa, Centrul Vechi, strada Lipscani, Mănăstirea Stavropoleos sau Calea Victoriei ilustrează tocmai această diversitate care definește capitala.

Unul dintre domeniile în care Bucureștiul se remarcă deja este gastronomia. Daniel Mischie consideră că scena culinară locală și cultura cafenelelor au contribuit semnificativ la creșterea vizibilității internaționale a orașului, chiar și în lipsa unor strategii publice consistente de promovare.

„Din punct de vedere al ospitalității, scena gastronomică bucureșteană și românească este recunoscută la nivel internațional. Dacă întrebați despre cafenele, Bucureștiul apare în topul orașelor recomandate. Gastronomia românească stă foarte bine în apreciere”, a afirmat acesta.

Mischie a dat ca exemplu capitala Sloveniei, Ljubljana, care a investit aproximativ două milioane de euro pentru a-și construi imaginea de destinație gastronomică sustenabilă, investiție care a generat beneficii economice semnificative. În cazul Bucureștiului, antreprenorii din HoReCa au reușit să promoveze orașul prin propriile proiecte și inițiative.

„Noi nu avem astfel de proiecte integrate și, chiar și fără ele, antreprenorii au reușit să pună pe hartă Bucureștiul”, a spus CEO-ul City Grill.

Acesta consideră că următorul pas ar fi crearea unui sistem care să reunească și să valorifice toate aceste atuuri, de la patrimoniu și cultură urbană până la gastronomie și ospitalitate.