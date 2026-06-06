Lipsa unui balcon orientat spre sud sau a unei grădini scăldate în soare nu înseamnă că trebuie să renunți la cultivarea propriilor fructe și legume. Există numeroase plante comestibile care se dezvoltă foarte bine în condiții de lumină redusă și pot oferi recolte surprinzător de generoase chiar și pe terase sau balcoane care primesc doar câteva ore de soare pe zi, conform Real Simple.

Specialiștii în grădinărit spun că unele culturi preferă chiar umbra parțială, deoarece temperaturile mai scăzute le ajută să rămână fragede și să producă mai mult timp.

Salatele și verdețurile cu frunze

Salata verde, kale, spanacul, rucola, frunzele de muștar și mangoldul sunt printre cele mai potrivite plante pentru zonele umbrite. În multe cazuri, verdețurile crescute la umbră sunt mai dulci și mai fragede deoarece nu sunt expuse stresului provocat de căldura excesivă.

În plus, temperaturile mai reduse încetinesc procesul de înflorire prematură, ceea ce prelungește perioada de recoltare. Aceste plante au și avantajul că nu necesită mult spațiu pentru rădăcini, fiind ideale pentru ghivece și jardiniere.

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Plante aromatice

Menta, roinița, pătrunjelul, ceapa verde pentru frunze și coriandrul se simt foarte bine în zonele cu umbră parțială. De multe ori, aceste plante își păstrează mai bine aroma și aspectul atunci când sunt protejate de soarele arzător din timpul după-amiezii.

Mazărea

Mazărea apreciază temperaturile mai răcoroase și poate produce bine chiar și în locuri cu mai puțin soare, mai ales în verile călduroase. Specialiștii recomandă soiurile de mazăre cu păstaie comestibilă, care permit recoltarea treptată pe măsură ce plantele cresc.

Smochinii pitici

Pentru cei care își doresc fructe pe balcon, soiurile pitice de smochin reprezintă o alegere interesantă. Deși producția nu va fi la fel de mare ca în plin soare, aceste plante sunt ușor de întreținut și se adaptează bine la spațiile mici.

Căpșunile alpine

Căpșunile alpine (Fragaria vesca) sunt adaptate în mod natural condițiilor asemănătoare celor din pădure, unde lumina este filtrată. Ele continuă să fructifice și în condiții de umbră parțială, oferind fructe mici, dar foarte aromate.

Afinii pitici

Afinii pot fi cultivați cu succes în ghivece și suportă destul de bine umbra parțială. Chiar dacă producția este mai redusă decât în plin soare, plantele rămân decorative pe tot parcursul anului, datorită florilor, fructelor și culorilor spectaculoase ale frunzelor din sezonul rece.

Ridichile

Ridichile sunt o alegere excelentă pentru balcoanele umbrite. Deoarece partea comestibilă se dezvoltă în sol, acestea au nevoie doar de câteva ore de lumină dimineața pentru a se maturiza. În plus, umbra parțială contribuie la obținerea unor rădăcini mai fragede și cu gust mai puțin iute.

Ce trebuie să ai în vedere dacă grădinărești pe un balcon umbros

Indiferent de plantele alese, specialiștii recomandă folosirea unui substrat de calitate și a unor ghivece cu drenaj bun. Pentru spațiile mici, sunt preferate soiurile etichetate ca fiind potrivite pentru containere sau terase.

Experții atrag atenția și că grădinăritul presupune încercări și greșeli. Unele plante se vor adapta mai bine decât altele, însă chiar și un balcon cu puțin soare poate deveni o sursă constantă de verdețuri proaspete și fructe aromate.