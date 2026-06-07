India își consolidează poziția de cel mai mare importator mondial de uleiuri vegetale și continuă să influențeze decisiv comerțul internațional cu ulei de palmier, soia și floarea-soarelui. Potrivit unei analize realizate de UkrAgroConsult, deciziile luate de autoritățile și companiile indiene sunt urmărite atent de exportatori și procesatori din întreaga lume.

Importurile de uleiuri vegetale ale Indiei sunt estimate la aproximativ 17 milioane de tone în sezonul 2026/2027. Acest volum reprezintă aproape 20% din comerțul mondial cu principalele uleiuri vegetale. Din acest motiv, orice modificare a cererii din India poate influența rapid prețurile internaționale.

Stocurile mari creează incertitudine

Deși continuă să importe cantități importante, India a acumulat stocuri de peste 2 milioane de tone. Această situație ridică semne de întrebare privind ritmul viitoarelor achiziții și direcția prețurilor pe termen scurt.

În ultimele luni, cumpărătorii indieni au devenit mai prudenți. În contextul tensiunilor geopolitice și al creșterii prețurilor internaționale, multe companii au preferat să utilizeze stocurile existente și să amâne noi achiziții. Reuters relata în martie că rafinatorii indieni au redus comenzile de ulei de palmier, soia și floarea-soarelui, mizând pe o corecție a prețurilor după calmarea tensiunilor internaționale.

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Uleiul de palmier domină piața

Structura importurilor indiene continuă să fie dominată de uleiul de palmier, urmat de uleiul de soia și de uleiul de floarea-soarelui. Piața este însă extrem de sensibilă la diferențele de preț dintre aceste produse.

Atunci când unul dintre uleiuri devine mai scump, cumpărătorii indieni își pot modifica rapid preferințele. Această flexibilitate face ca India să fie unul dintre cei mai importanți factori în formarea prețurilor globale.

Potrivit datelor din industrie, chiar și o diferență de 50-60 de dolari pe tonă între uleiul de palmier și cel de soia poate determina schimbări importante în structura importurilor.

Nepal devine un nou actor regional

Analiza UkrAgroConsult evidențiază și creșterea rolului Nepalului în comerțul regional cu uleiuri vegetale. Accesul preferențial pe piața indiană a permis Nepalului să își extindă semnificativ exporturile și să câștige teren în segmentul uleiurilor rafinate. Această evoluție creează noi dinamici comerciale în regiune și adaugă un element suplimentar de competiție pentru furnizorii tradiționali.

Taxele de import rămân în centrul atenției

Piața urmărește cu atenție și discuțiile privind eventuale modificări ale taxelor de import. Potrivit UkrAgroConsult, astfel de măsuri pot influența temporar cererea și fluxurile comerciale. Cu toate acestea, factorii care au cel mai mare impact asupra pieței rămân evoluțiile geopolitice, cererea pentru biodiesel și incertitudinile privind oferta globală.

În aprilie 2026, autoritățile indiene au anunțat că nu intenționează să reducă taxele de import pentru uleiurile vegetale, în ciuda creșterii prețurilor interne. Decizia a fost interpretată de analiști ca un semnal că New Delhi încearcă să protejeze producătorii locali de oleaginoase.

Piața devine tot mai volatilă

Experții din industrie avertizează că piața mondială a uleiurilor vegetale a intrat într-o perioadă de volatilitate structurală. Mandatele privind biocombustibilii, tensiunile geopolitice și schimbările din comerțul internațional modifică profund echilibrul dintre cerere și ofertă. În plus, prețurile uleiurilor vegetale sunt tot mai influențate de evoluția pieței energiei. Atunci când petrolul se scumpește, crește și interesul pentru utilizarea uleiurilor vegetale în producția de biodiesel, ceea ce poate reduce disponibilitatea acestora pentru consumul alimentar și poate împinge prețurile în sus.

Guvernul indian încearcă să stimuleze producția internă de oleaginoase și să reducă dependența de importuri. Totuși, consumul continuă să crească într-un ritm mai rapid decât producția locală.

Potrivit analiștilor, India va rămâne unul dintre cei mai importanți cumpărători mondiali de uleiuri vegetale în următorii ani. Obiectivul principal al autorităților nu este eliminarea completă a importurilor, ci reducerea expunerii la volatilitatea prețurilor internaționale.

Pentru exportatorii din Asia de Sud-Est, America de Sud și regiunea Mării Negre, acest lucru înseamnă că piața indiană va continua să fie unul dintre principalii factori care determină direcția comerțului global și evoluția prețurilor la uleiul de palmier, soia și floarea-soarelui.