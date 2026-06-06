Căderea și subțierea părului pot avea numeroase cauze. De la factori genetici și hormonali până la stres și anumite afecțiuni medicale, poate fi orice. Totuși, specialiștii spun că alimentația joacă și ea un rol important în sănătatea foliculilor și a scalpului.

Potrivit SheFinds, mai multe alimente bogate în proteine, fier, antioxidanți și grăsimi sănătoase pot contribui la susținerea creșterii părului și la reducerea subțierii acestuia. Experții subliniază însă că alimentația nu poate rezolva toate cazurile de cădere a părului. Dacă problema este cauzată de factori hormonali, boli sau predispoziție genetică, schimbările din dietă pot avea efecte limitate.

Gălbenușurile de ou oferă nutrienți esențiali

Printre alimentele recomandate se numără ouăle, în special gălbenușurile. Acestea conțin proteine, biotină, fier și grăsimi sănătoase, nutrienți implicați în dezvoltarea și menținerea unui fir de păr puternic.

Foliculii de păr au nevoie de un aport constant de proteine pentru a funcționa normal. Deficiențele de proteine sunt asociate frecvent cu fragilizarea și căderea părului.

Carnea roșie poate ajuta la prevenirea deficitului de fier

Specialiștii citați de SheFinds recomandă consumul moderat de carne roșie slabă. Aceasta furnizează fier, zinc și proteine, trei elemente asociate cu sănătatea părului. Deficitul de fier este una dintre cauzele frecvente ale căderii părului, în special la femei. Fierul ajută la transportul oxigenului către țesuturi, inclusiv către foliculii piloși.

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Legumele cu frunze verzi sunt bogate în acid folic

Spanacul, kale și alte legume verzi sunt bogate în fier, acid folic și antioxidanți. Aceste substanțe susțin circulația sângelui și sănătatea scalpului. În plus, ele conțin vitamine importante pentru regenerarea celulară și pentru menținerea ciclului normal de creștere a părului.

Sfecla roșie poate contribui la o circulație mai bună

Sfecla este inclusă pe lista alimentelor recomandate datorită conținutului ridicat de nitrați naturali. Aceștia sunt asociați cu îmbunătățirea circulației sanguine. O circulație eficientă poate contribui la transportul nutrienților către rădăcina firului de păr. Deși efectele directe asupra creșterii părului sunt încă studiate, sfecla este considerată un aliment nutritiv valoros.

Fasolea neagră oferă proteine și fier

Fasolea neagră este recomandată în special persoanelor care consumă puține produse de origine animală. Ea furnizează proteine vegetale, fier și fibre. Proteinele sunt esențiale pentru producerea keratinei, principala proteină structurală a firului de păr.

Semințele de susan negru și nucile, recomandate

Articolul SheFinds menționează și recomandări inspirate din medicina tradițională chineză pentru persoanele care observă subțierea părului odată cu înaintarea în vârstă. Semințele de susan negru sunt considerate un aliment tradițional pentru susținerea sănătății scalpului și a părului. În același timp, nucile furnizează acizi grași Omega-3, antioxidanți și minerale importante.

Acizii grași Omega-3 contribuie la menținerea unui scalp sănătos și la reducerea inflamației.

Orezul negru și fructele goji completează lista

Printre alimentele recomandate se regăsesc și orezul negru, cunoscut uneori drept „orezul interzis”, precum și fructele goji. Ambele sunt apreciate pentru conținutul ridicat de antioxidanți. Antioxidanții ajută la combaterea stresului oxidativ, un factor asociat cu îmbătrânirea celulară și deteriorarea foliculilor de păr. ([Ministerul Finanțelor][5])

Supa de oase rămâne populară pentru aportul de colagen

Lista prezentată de SheFinds include și supa de oase. Aceasta este apreciată pentru conținutul de colagen și aminoacizi. Colagenul este implicat în structura pielii și poate contribui indirect la menținerea unui mediu sănătos pentru foliculii piloși.

Părul sănătos începe cu o dietă echilibrată

Specialiștii atrag atenția că nu există un singur aliment-minune care să oprească subțierea părului. Mai important este modelul alimentar general. O dietă bogată în proteine, fier, zinc, vitamine din complexul B, vitamina D, antioxidanți și grăsimi sănătoase poate susține sănătatea părului și a scalpului.

Medicii recomandă consultarea unui specialist atunci când căderea părului este severă sau persistentă. În multe cazuri, aceasta poate semnala o deficiență nutrițională, o tulburare hormonală sau o altă problemă de sănătate care necesită investigații suplimentare.