Ceaiul este considerat una dintre cele mai sănătoase băuturi, mai ales atunci când este consumat fără zahăr. Dintre numeroasele sortimente disponibile, dieteticienii spun că un tip de ceai se remarcă prin beneficiile sale asupra întregului organism: ceaiul negru.

Potrivit specialiștilor ckitați de publicația Real Simple, acesta poate susține sănătatea inimii, funcția cognitivă și echilibrul microbiomului intestinal.

De ce este atât de valoros ceaiul negru

Fie că este vorba despre ceai negru clasic, Earl Grey, English Breakfast sau alte amestecuri similare, toate conțin compuși bioactivi numiți polifenoli. Aceștia au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, asociate cu numeroase efecte benefice asupra sănătății.

Nutriționiștii explică faptul că ceaiul negru este bogat în teaflavine, antioxidanți care îi conferă culoarea închisă și aroma specifică. Studiile sugerează că acești compuși pot îmbunătăți funcționarea vaselor de sânge și circulația. De asemenea, ceaiul conține catechine, inclusiv epigalocatechin galat (EGCG), asociată cu reducerea tensiunii arteriale, scăderea colesterolului și diminuarea riscului de boli cardiovasculare.

Oferă energie constantă și susține funcția cerebrală

Un alt avantaj al ceaiului negru este conținutul de L-teanină, un aminoacid care poate contribui la îmbunătățirea stării de spirit, a atenției și a capacității de concentrare. În combinație cu o cantitate moderată de cofeină, L-teanina oferă un plus de energie mai echilibrat decât cafeaua, fără senzația de agitație sau „cădere” bruscă de energie.

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Specialiștii arată că EGCG poate proteja celulele nervoase împotriva stresului oxidativ și ar putea contribui la reducerea riscului de declin cognitiv. Unele cercetări indică și efecte favorabile asupra memoriei și performanței cognitive.

Beneficii și pentru microbiomul intestinal

Cercetările recente sugerează că polifenolii din ceaiul negru influențează pozitiv microbiomul intestinal, stimulând dezvoltarea bacteriilor benefice. Aceste microorganisme produc acizi grași cu lanț scurt, compuși care reduc inflamația și contribuie la menținerea integrității mucoasei intestinale.

Un studiu publicat în 2023 a arătat că persoanele care au consumat trei căni de ceai negru pe zi au înregistrat o creștere a populațiilor de bacterii considerate benefice pentru sănătate.

Ceaiul verde, o alternativă apropiată

Nutriționiștii subliniază că și ceaiul verde oferă multe dintre aceste beneficii, deoarece provine din aceeași plantă, Camellia sinensis. Acesta conține, de asemenea, catechine, L-teanină și cofeină, având efecte pozitive asupra sănătății cardiovasculare, funcției cognitive și microbiomului intestinal.

O variantă deosebit de apreciată este matcha, pudra obținută din frunze întregi de ceai verde. Deoarece se consumă întreaga frunză, matcha furnizează și fibre alimentare, care susțin digestia și contribuie la controlul glicemiei, colesterolului și tensiunii arteriale.

Cum să obții cele mai multe beneficii

Specialiștii recomandă consumul de ceai negru sau verde fără adaos de zahăr. Băuturile îmbuteliate conțin adesea cantități semnificative de zahăr adăugat, ceea ce poate diminua efectele benefice ale compușilor din ceai. În plus, pentru persoanele sensibile la cofeină, este indicată alegerea variantelor decofeinizate în a doua parte a zilei, pentru a evita tulburările de somn.