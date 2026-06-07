Nutriționiștii spun că puține combinații alimentare sunt la fel de eficiente precum cea dintre proteine și fibre. Cele două componente ajută la menținerea senzației de sațietate, susțin digestia și pot contribui la controlul greutății corporale.

Proteinele sunt esențiale pentru menținerea masei musculare și pentru procesele de refacere ale organismului. Fibrele susțin sănătatea digestivă, contribuie la reglarea glicemiei și prelungesc senzația de sațietate. Potrivit SheFinds, există mai multe alimente care oferă simultan cantități importante de proteine și fibre, fiind utile pentru persoanele care încearcă să slăbească sau să își îmbunătățească digestia.

Lintea, unul dintre cele mai bune alimente

Lintea se află printre cele mai recomandate alimente datorită conținutului ridicat de proteine vegetale și fibre. Aceasta poate contribui la menținerea senzației de sațietate pentru mai multe ore și poate ajuta la stabilizarea nivelului zahărului din sânge. Specialiștii recomandă folosirea ei în supe, salate sau preparate principale.

Năutul oferă proteine și fibre

Năutul este o altă alegere frecvent recomandată de nutriționiști. Acesta furnizează proteine vegetale, fibre și numeroși micronutrienți. Poate fi consumat sub formă de hummus, în salate sau în preparate gătite. Consumul regulat poate contribui la reducerea senzației de foame dintre mese.

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Fasolea neagră susține digestia

Fasolea neagră este apreciată pentru aportul ridicat de fibre și proteine. Pe lângă efectele asupra digestiei, aceasta poate contribui la reducerea colesterolului și la menținerea sănătății cardiovasculare. Este una dintre cele mai complete surse vegetale de nutrienți.

Edamame aduce un aport de proteine

Boabele de soia verzi, cunoscute sub numele de edamame, sunt considerate una dintre cele mai bogate surse vegetale de proteine. O porție furnizează atât proteine, cât și fibre, ceea ce le transformă într-o gustare sățioasă și hrănitoare.

Semințele de chia, un ingredient popular

Semințele de chia sunt apreciate pentru conținutul lor de fibre, proteine și acizi grași Omega-3. Ele pot fi adăugate în iaurt, smoothie-uri sau budinci. Nutriționiștii spun că ajută la digestie și contribuie la menținerea senzației de sațietate.

Ovăzul oferă energie de durată

Ovăzul este considerat unul dintre cele mai bune alimente pentru micul dejun. Conținutul său de fibre și proteine contribuie la eliberarea lentă a energiei și la reducerea poftelor alimentare pe parcursul zilei. Asocierea cu nuci sau semințe poate crește și mai mult valoarea nutritivă a mesei.

Iaurtul grecesc și fructele de pădure, o combinație ideală

Specialiștii consultați de SheFinds recomandă frecvent iaurtul grecesc combinat cu fructe de pădure și semințe de chia. Iaurtul furnizează proteine și probiotice benefice pentru microbiomul intestinal, iar fructele de pădure aduc fibre și antioxidanți. Împreună, acestea pot susține digestia și controlul greutății.

Semințele de dovleac, mici și nutritive

Semințele de dovleac oferă atât fibre, cât și proteine. În plus, sunt bogate în magneziu și antioxidanți. Pot fi consumate ca gustare sau adăugate în salate și cereale.

Varza de Bruxelles și alte legume crucifere

Legumele crucifere, precum varza de Bruxelles, contribuie la aportul zilnic de fibre și oferă inclusiv cantități surprinzătoare de proteine pentru o legumă. Acestea sunt asociate cu beneficii pentru digestie și sănătatea generală.

De ce recomandă experții aceste alimente

Potrivit specialiștilor, mesele care combină proteine și fibre tind să ofere o senzație de sațietate mai mare decât cele bazate pe carbohidrați rafinați. Acest lucru poate reduce gustările dintre mese și aportul caloric total. În același timp, fibrele contribuie la sănătatea microbiomului intestinal și la funcționarea normală a sistemului digestiv. Experții recomandă obținerea fibrelor în principal din alimente integrale, precum leguminoase, fructe, legume, cereale integrale, nuci și semințe.

O alimentație care include regulat alimente bogate în proteine și fibre poate susține digestia, poate oferi energie mai stabilă pe parcursul zilei și poate ajuta la controlul greutății corporale fără măsuri drastice.