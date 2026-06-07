Trandafirata este una dintre băuturile tradiționale care readuc în prim-plan gusturile simple ale verii. Deși numele ar putea sugera o băutură alcoolică, în realitate este un suc obținut din petale de trandafiri de dulceață, preparat într-un mod asemănător celebrei socate.

Aromată, ușor acidulată și foarte răcoritoare, trandafirata era nelipsită din multe gospodării în perioada în care înfloreau trandafirii de dulceață. Pentru mulți, băutura este legată de amintirile copilăriei și de începutul vacanțelor de vară.

Prepararea ei nu este complicată, garantează Caietul cu rețete, care prezintă rețeta integrală. Ingredientele sunt puține, iar procesul de macerare permite petalelor să își lase aroma și culoarea în apă. Rezultatul este o băutură parfumată, cu o notă discretă de citrice și cu o culoare delicată.

O rețetă tradițională de sezon

Trandafirata se prepară din petale de Rosa Damascena, cunoscut și sub numele de trandafir de dulceață. Acest soi este apreciat pentru parfumul său intens și pentru aroma pe care o oferă preparatelor culinare.

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Sucul obținut poate fi consumat simplu, rece, în zilele călduroase de vară. De asemenea, poate fi ajustat după gust, prin adăugarea unei cantități suplimentare de apă, zahăr sau suc de lămâie.

Ingrediente

300 g petale de trandafiri de dulceață (Rosa Damascena)

6 litri apă plată

300 g zahăr

2 lămâi

zeama de la o lămâie

opțional, câteva boabe de zmeură pentru decor

Mod de preparare

Se culeg trandafirii înfloriți și se scutură pentru îndepărtarea eventualelor impurități, precum praful sau insectele. Se folosesc doar petalele. Acestea se spală sub jet de apă și se lasă la scurs într-o sită.

Se stoarce o lămâie mai mare. Jumătate din zeamă se toarnă peste petale, care se freacă bine cu mâinile. Acest pas ajută la intensificarea culorii și la eliberarea mai rapidă a aromelor.

Petalele se pun într-un borcan mare. Se adaugă zahărul și restul de zeamă de lămâie.

Cele două lămâi se taie în felii subțiri și se adaugă peste petale. Se toarnă apa și se amestecă până când zahărul se dizolvă complet.

Borcanul se acoperă cu o farfurioară și se așază într-un loc însorit. Este important să nu fie închis ermetic, deoarece băutura are nevoie de aer în timpul macerării.

Trandafirata se lasă la macerat două sau trei zile. În această perioadă, lichidul se amestecă de una sau două ori pe zi.

Timpul necesar poate varia în funcție de temperatura mediului. Băutura poate fi gustată periodic pentru a verifica dacă a ajuns la aroma dorită.

După finalizarea procesului de macerare, lichidul se strecoară cu atenție.

După se vede în imagini, alte rețete indică servirea cu câteva boabe de zmeură presărate.

Cum se păstrează

Trandafirata se transferă în sticle curate și se păstrează la frigider. Înainte de servire, poate fi ajustată după preferințe. Dacă aroma este prea intensă, se poate adăuga apă. Dacă se dorește un gust mai dulce, se poate completa cu zahăr. Pentru mai multă prospețime, se poate adăuga suplimentar suc de lămâie.

Servită rece, cu câteva cuburi de gheață, trandafirata rămâne una dintre cele mai parfumate băuturi ale verii și o alternativă naturală la sucurile din comerț. Aroma trandafirilor de dulceață și gustul delicat transformă această rețetă simplă într-o experiență care amintește de verile petrecute la bunici și de tradițiile culinare păstrate din generație în generație.