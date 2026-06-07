Ikaria, o insulă grecească din Marea Egee, este adesea prezentată drept locul unde demența este aproape inexistentă. Deși afirmația este mai degrabă rezultatul relatărilor despre „Zonele Albastre” decât concluzia unui recensământ medical complet, cercetările realizate asupra populației insulei au arătat că localnicii se remarcă prin longevitate, o stare funcțională bună la vârste înaintate și un stil de viață asociat cu îmbătrânirea sănătoasă, potrivit Gamintraveler.

Specialiștii spun că explicația nu poate fi redusă la un singur aliment sau la o singură regulă. Alimentația joacă un rol important, însă aceasta este doar o parte a unui model de viață care include activitate fizică, relații sociale puternice, niveluri mai reduse de stres și un ritm de viață diferit de cel întâlnit în multe societăți moderne.

De ce este Ikaria atât de studiată

Ikaria este una dintre regiunile incluse în conceptul de „Blue Zones” (Zone Albastre), termen folosit pentru zonele din lume în care oamenii tind să trăiască mai mult și să se bucure de o stare de sănătate mai bună la vârste înaintate.

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Studiile asupra populației vârstnice de pe insulă au evidențiat niveluri ridicate de activitate fizică, legături familiale puternice și o viață socială intensă. Cercetătorii au observat, de asemenea, rate mai reduse ale bolilor cronice multiple și o capacitate funcțională bună la persoanele în vârstă.

Dieta din Ikaria este simplă și repetitivă

Spre deosebire de multe tendințe moderne din nutriție, alimentația localnicilor din Ikaria nu se bazează pe superalimente exotice sau suplimente spectaculoase.

Modelul alimentar tradițional include frecvent:

leguminoase;

legume;

verdețuri sălbatice sau gătite;

cartofi;

fructe;

cereale integrale;

ulei de măsline;

cantități reduse de carne;

cantități moderate de pește;

ceaiuri din plante;

cafea.

Potrivit specialiștilor, succesul acestui model nu constă într-un ingredient-minune, ci în repetarea constantă a unor obiceiuri alimentare benefice.

Uleiul de măsline, verdețurile și fasolea apar constant în meniu

Dacă dieta din Ikaria ar putea fi rezumată la câteva categorii de alimente, acestea ar fi probabil uleiul de măsline, verdețurile și leguminoasele.

Aceste alimente apar frecvent și în studiile privind dieta mediteraneană, fiind asociate cu reducerea inflamației, sănătatea cardiovasculară și protecția funcției cognitive.

O analiză publicată în 2025 a asociat consumul a cel puțin 7 grame de ulei de măsline pe zi cu un risc cu 28% mai mic de deces asociat demenței. De asemenea, numeroase cercetări recente continuă să lege aderarea la dieta mediteraneană de un risc mai redus de declin cognitiv și boala Alzheimer.

Leguminoasele și verdețurile furnizează fibre, polifenoli și minerale și contribuie la un control mai bun al glicemiei comparativ cu alimentația bogată în produse ultraprocesate.

Cafeaua și ceaiurile din plante fac parte din rutină

Un alt element remarcat frecvent în stilul de viață din Ikaria este consumul regulat de cafea și infuzii din plante locale.

Printre plantele utilizate se numără rozmarinul, salvia, oregano și păpădia.

Aceste observații nu trebuie interpretate însă ca dovada existenței unui „ceai-minune” împotriva demenței. Totuși, consumul de cafea a fost asociat în mai multe studii cu un risc mai redus de declin cognitiv, iar ceaiurile din plante contribuie la creșterea aportului de compuși vegetali benefici.

Somnul și stresul ar putea conta aproape la fel de mult ca alimentația

Potrivit cercetărilor, unul dintre elementele distinctive ale stilului de viață din Ikaria este nivelul mai redus de stres cronic.

Localnicii au un ritm de viață mai lent și păstrează obiceiul siestei de după-amiază.

Specialiștii consideră că somnul adecvat, perioadele regulate de odihnă și nivelurile mai scăzute de cortizol ar putea contribui la menținerea sănătății creierului pe termen lung.

Viața socială, unul dintre cei mai importanți factori

Cercetătorii au observat că persoanele în vârstă din Ikaria rămân active social și mențin relații apropiate cu familia și comunitatea.

Potrivit studiilor, nivelul de solidaritate familială și interacțiune socială este foarte ridicat.

Acest aspect poate avea efecte importante asupra sănătății cognitive, deoarece conversațiile, interacțiunile sociale și participarea la viața comunității solicită memoria, atenția, limbajul și capacitatea de rezolvare a problemelor.

Ce putem împrumuta din modelul Ikaria

Vestea bună este că nu este nevoie să ne mutăm pe o insulă grecească pentru a adopta unele dintre obiceiurile care au făcut celebră Ikaria.

Printre obiceiurile care pot fi integrate în viața de zi cu zi se numără: