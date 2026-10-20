FOTO-VIDEO | Depuneri suspecte într-o sticlă de apă minerală / Cumpărător: „I-aș întreba pe cei care au îmbuteliat această apă ce anume plutește în ea” / Inginer alimentar: „Vizual, nu îți dai seama” / Reacția companiei

20 oct. 2026, Retail
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Sursa foto: Facebook/Irina Binder
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Cuprins
  1. Ing. Dana Pop: Aspectul apei nu poate spune dacă este sau nu potabilă
  2. Biborțeni: „Cel mai probabil a suferit un șoc termic”
  3. Analizele fac diferența între un fenomen natural și o problemă de siguranță

O fotografie publicată pe Facebook de scriitoarea Irina Binder, în care într-o sticlă de apă minerală Biborțeni apar depuneri albicioase, a ridicat întrebări legate de ceea ce se poate întâmpla cu apa îmbuteliată în timpul depozitării. „I-aș întreba pe cei de la Biborțeni, mai ales pe cei care au îmbuteliat această apă, ce anume plutește în ea… Ați găsit și voi asemenea depuneri albicioase în apa îmbuteliată?”, a scris aceasta.

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Fenomenul poate avea mai multe explicații, iar simplul aspect al apei nu permite stabilirea cauzei. Dana Pop, inginer în industria alimentară, atrage atenția că, înainte de orice concluzie, trebuie făcute analize de potabilitate, atât microbiologice, cât și fizico-chimice. „Dacă e ceva alb, poate să fie și materie organică rezultată de la niște microorganisme, poate să fie și de la sărurile minerale precipitate, datorită prezenței unui agent. Și atunci se fac analize fizico-chimice sau microbiologice, ca să se determine dacă poate fi consumată sau nu. Din vizual nu-ți dai seama”, explică specialistul.

Ing. Dana Pop: Aspectul apei nu poate spune dacă este sau nu potabilă

Dana Pop subliniază că transparența apei nu reprezintă, singură, o garanție privind compoziția acesteia și, în sens invers, prezența unor depuneri nu permite stabilirea automată a caracterului periculos al produsului. „Până când nu se fac analize de potabilitate, microbiologic și fizico-chimic, nu se poate spune dacă e sau nu potabilă”, spune inginerul.

Potrivit acesteia, depunerile pot proveni, între altele, din precipitarea unor săruri minerale care nu mai rămân dizolvate în apă. „Poate să fie o sare care nu se dizolvă în apă. Dar nu ai de unde să știi cât este de inofensivă sau nu”, explică Dana Pop.  Tocmai de aceea, în asemenea situații, analiza de laborator rămâne esențială. Aspectul poate indica existența unei modificări, dar nu stabilește singur natura acesteia.

Biborțeni: „Cel mai probabil a suferit un șoc termic”

Radu Preda, administratorul Biborțeni, spune că firma a verificat datele referitoare la produs, lot și momentul îmbutelierii. Potrivit acestuia, proba păstrată de companie în condiții controlate nu prezintă modificări vizuale sau organoleptice, iar buletinele de analiză microbiologică și fizico-chimică de la data îmbutelierii sunt conforme standardelor aplicabile apelor minerale. „Cel mai probabil, în opinia noastră, este că a suferit un șoc termic. Este vorba despre luna august. Din păcate, unele rețele le depozitează afară și, la temperatura aceea de 50 de grade, practic șocul termic duce la precipitarea elementelor minerale”, spune Radu Preda.

Administratorul afirmă că societatea a încercat să reproducă fenomenul. „Noi am făcut experimentul ăsta, am lăsat afară baxuri în soare și se întâmplă chestia asta”, susține acesta. Temperaturile foarte ridicate sau înghețul și dezghețul pot modifica aspectul apei, spune producătorul

Radu Preda explică apoi că, odată ce produsul pleacă de la îmbuteliator, compania nu mai controlează toate condițiile de depozitare și transport. „Din momentul în care pleacă de la noi, noi nu mai avem control pe depozitare și păstrare. Și ce e și mai rău este că ajunge la consumator în stadiul acesta și cei care sunt blamați suntem noi”, spune administratorul. El consideră firească reacția consumatorului în fața unei sticle în care apar particule vizibile. „Oamenii plătesc un preț și vor ca, de prețul acela, să aibă un produs de calitate. E normal”, spune Preda.

Potrivit acestuia, variațiile mari de temperatură pot favoriza precipitarea mineralelor din apă. „Orice șoc termic, fie că e îngheț-dezgheț, fie că sunt temperaturi foarte ridicate, poate duce la astfel de precipitări ale elementelor minerale. Chiar și prin fierbere”, explică administratorul Biborțeni.

Analizele fac diferența între un fenomen natural și o problemă de siguranță

Întrebat dacă recomandă apa pentru consum, Radu Preda afirmă că analizele microbiologice efectuate pentru lot la data îmbutelierii au fost conforme și că societatea a verificat în trecut inclusiv produse în care apăruseră precipitate. „Am făcut controale de genul acesta, am făcut analiză de microbiologie pe un produs care a precipitat. Nu-i schimbă microbiologia, îi schimbă doar aspectul, care este unul neplăcut”, spune acesta.

Cele două declarații converg însă asupra unui punct important: aspectul apei, singur, nu este suficient pentru stabilirea siguranței produsului. Precipitarea unor minerale poate apărea în anumite condiții de temperatură, potrivit producătorului, dar identificarea exactă a particulelor și stabilirea potabilității se fac prin analize microbiologice și fizico-chimice.

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