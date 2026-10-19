Piața bovinelor de lapte din Irlanda s-a animat în această săptămână, după un început lent al sezonului de toamnă. La licitația anuală de la Carnaross Mart, în comitatul Meath, o junincă Holstein cu pedigree a atins prețul de 3.700 de euro.

Au început licitații de toamnă!

În Marea Britanie, la o licitație organizată în Carlisle, două animale au fost vândute cu câte 3.800 de lire sterline.

Comerțul cu bovine de lapte din Irlanda a înregistrat o intensificare a activității în această săptămână, odată cu desfășurarea licitațiilor de toamnă.

La Carnaross Mart, în comitatul Meath, interesul cumpărătorilor a dus prețul unei juninci Holstein de rasă la 3.700 de euro, potrivit informațiilor publicate de Agriland și preluate de DairyNews.today.

La vânzarea anuală de animale pentru sectorul laptelui au fost prezentate peste 50 de juninci și vaci proaspăt fătate, precum și mai multe juninci aflate la vârsta primei fătări.

O junincă Holstein, cel mai mare preț la Carnaross

Cel mai bine vândut animal a fost Hallow Lambda Serenity 1995, o junincă Holstein cu pedigree, născută în martie 2024 și crescută de Philip Jones, de la Hallow Holsteins. Animalul a fost adjudecat pentru 3.700 de euro.

Tatăl junincii este Farnear Delta-Lambda-ET, aceeași linie paternă fiind asociată și cu Knowlesmere Lvictory, desemnată campioană intermediară Holstein și mențiune de onoare la general la recentul Salon Național de Produse Lactate FBD.

Mama animalului, Hallow Applicable Serenity EX90, se află în a șasea lactație. Pentru producția sa din acest an sunt estimate 13.934 kg de lapte, cu 3,87% grăsime și 3,08% proteine, ceea ce corespunde unei cantități de aproximativ 968 kg de grăsime și proteine din lapte.

Alte animale provenite de la același crescător au obținut prețuri ridicate:

– 3.650 de euro pentru Hallow Ariel Twizzle, o junincă născută în mai 2024, care făcuse deja prima fătare cu trei săptămâni înainte de licitație și producea 29 de litri de lapte pe zi;

– 3.600 de euro pentru Hallow Lambda Serenity 2004, născută în martie 2024 și fătată în septembrie;

– 3.500 de euro pentru Hallow Lambda Grace 1758, o junincă născută în martie 2024, provenită dintr-o familie de animale cu producții documentate de lapte.

Rezultatele evidențiază interesul cumpărătorilor pentru animale cu pedigree, potențial genetic și performanțe de producție cunoscute.

Prețuri în creștere și la licitațiile din Marea Britanie

Tendința de consolidare a pieței a fost vizibilă și în Anglia, la vânzarea lunară de bovine de lapte organizată la Borderway Mart, în Carlisle. La eveniment au participat cumpărători din 19 comitate ale Regatului Unit, iar oferta a cuprins 344 de bovine.

Catalogul a inclus vaci și juninci Holstein de muls, animale Holstein la fătare, bovine Jersey-cross, vaci Ayrshire și juninci destinate reproducției.

Cele mai mari prețuri, de câte 3.800 de lire sterline, au fost obținute de două juninci Holstein. Prima, născută în februarie 2024, era fiica taurului Seagull Bay Applejax și făcuse prima fătare cu aproximativ o lună înainte de vânzare. Cea de-a doua, născută în august 2024, era fiica taurului Aster Dam Butch și făta în august.

Alte cinci animale au depășit pragul de 3.700 de lire sterline, iar șase au fost vândute cu mai mult de 3.600 de lire sterline.

Junincile Holstein de muls au avut o medie de peste 3.000 de lire

Datele licitației din Carlisle arată diferențe de preț în funcție de categoria animalelor. Cele 101 juninci Holstein de muls au înregistrat un preț mediu de 3.034 de lire sterline pe cap de animal.

Pentru cele 40 de vaci Holstein de muls, media a fost de 2.610 lire sterline, în timp ce junincile Holstein la fătare au ajuns la o medie de 2.569 de lire sterline. În cazul bovinelor Jersey-cross, prețul mediu al vacilor a fost de 1.862 de lire sterline, iar cel al animalelor Jersey la fătare, de 2.095 de lire sterline.

Managerul licitației a pus evoluția prețurilor pe seama îmbunătățirii încrederii în sectorul laptelui și a perspectivelor favorabile asociate prețurilor laptelui.