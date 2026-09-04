Criza apei potabile schimbă programul școlilor din Târgu-Neamț. Mai multe unități trec la cursuri online

04 sept. 2026, Articole / Reportaje
Criza apei potabile schimbă programul școlilor din Târgu-Neamț. Mai multe unități trec la cursuri online
Foto: Dreamstime
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Elevii din două unități de învățământ din Târgu-Neamț vor participa la cursuri online, în contextul crizei apei potabile care afectează orașul de mai bine de o lună. În alte școli și grădinițe, săptămâna viitoare vor fi organizate programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Neamț a decis, vineri, suspendarea cursurilor cu prezență fizică la Liceul „Vasile Conta” și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din Târgu-Neamț, transmite Agerpres.

Decizia vine pe fondul lipsei apei potabile din oraș, o situație care durează de aproximativ o lună și pentru care nu există, în acest moment, perspective imediate de remediere.

Unele școli trec la programe alternative

În cazul altor unități de învățământ din Târgu-Neamț, autoritățile au decis ca activitățile de săptămâna viitoare să se desfășoare în cadrul unor programe educaționale care nu presupun desfășurarea obișnuită a cursurilor.

La Colegiul Tehnic „Ion Creangă”, Grădinița cu Program Prelungit nr. 1 și Școala Gimnazială Domnească va fi organizat programul „Școala altfel”.

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La Colegiul Național „Ștefan cel Mare” se va desfășura „Săptămâna verde”.

Măsurile au fost adoptate în contextul dificultăților întâmpinate de unitățile de învățământ în asigurarea necesarului de apă pentru elevi și personal.

Criza apei afectează Târgu-Neamț și cinci comune

Târgu-Neamț și comunele Agapia, Bălțătești, Grumăzești, Răucești și Vânători-Neamț sunt afectate de criza apei potabile de mai bine de o lună.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, situația este provocată atât de secetă, cât și de numeroasele avarii produse la magistrala de aducțiune.

La mijlocul acestei săptămâni, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Neamț a adoptat o hotărâre prin care primarii localităților afectate sunt obligați să asigure apă potabilă în școli, precum și apă menajeră.

Măsurile privind desfășurarea activităților școlare au fost luate în condițiile în care criza apei continuă, iar alimentarea normală cu apă a orașului nu a fost încă restabilită.

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