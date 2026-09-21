Roșiile și cartofii din Maramureș, producții record în ciuda caniculei / Fermierii au obținut recolte bune după două luni cu temperaturi de până la 39 de grade

Producţia de tomate şi cartofi obţinută în acest an de legumicultorii din Maramureş a fost mulţumitoare, în pofida temperaturilor ridicate şi a problemelor provocate de lipsa apei, a declarat, luni, pentru AGERPRES, vicepreşedintele Asociaţiei Legumicultorilor Maramureş, Vasile Hărănguş.

„Producţia estimată de noi a fost de aproape 4.000 kg de roşii la hectar, acolo unde posibilităţile de irigare, stropire au fost asigurate. În plantaţiile medii sau cele individuale medii, producţia a fost de aproximativ 3.500 kg de roşii la hectar, dar aici, posibilităţile de udare au fost limitate de lipsa unor resurse de apă constante. Avem şi fermele mici, individuale în care recolta de roşii a fost peste aşteptări, parcele care au fost udate prin picurare sau manual în unele situaţii (…) Vara aceasta a fost dificilă pentru toţi legumicultorii, dar şi pentru agricultură în general. Temperaturile, care au oscilat două luni de zile între 35 şi 39 de grade Celsius, au fost problematice pentru toate categoriile de culturi”, a spus Vasile Hărănguş.

Potrivit acestuia, lipsa apei a fost principala problemă pentru fermieri. Cei care au parcele situate la distanţă mare de râuri au fost nevoiţi să suporte costuri mai mari pentru irigare, iar în unele cazuri apa a trebuit transportată cu cisterna.

„Apa, lipsa apei în unele cazuri, a fost principala problemă, iar pentru legumicultorii cu parcele de teren la distanţă mare de râuri costurile de irigare au crescut, iar acolo unde n-a existat nicio sursă de apă pentru irigare şi apa a trebuit transportată cu cisterna totul a devenit şi mai dificil, cheltuielile au crescut, efortul fermierilor a fost la fel de mare. Totuşi, recoltele au fost bune, însă de la un an la altul avem emoţii în privinţa climei”, a precizat vicepreşedintele Asociaţiei Legumicultorilor Maramureş.

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Pentru fermierii care nu au acces la surse de apă, singura variantă rămâne, potrivit lui Hărănguş, forarea unor puţuri.

„Căutarea unor resurse de apă în subsol se poate face prin forare. E singura posibilitate pentru fermierii care n-au posibilităţi de irigare din cursurile de apă apropiate. Căutarea, forarea unor puţuri poate depăşi 5.000 de euro, iar o unire între mai mulţi fermieri cu loturi învecinate ar putea face investiţia posibilă. Problema e că nici căutarea acestor surse de apă în subsol nu ar putea să dea rezultatele aşteptate. Există tehnologii de detecţie, însă căutările nu pot îndeplini speranţele fermierilor, dar trebuie încercat”, a mai spus acesta.

În ceea ce priveşte cartofii, producţia din judeţul Maramureş a fost estimată la aproape 5.000 de kilograme la hectar.

„Evoluţia cartofului a fost bună, dăunătorii mai puţini, săparea culturilor a fost regulată, iar fermierii asociaţii susţin că undeva la 5.000 kg la hectar a fost recolta din această toamnă. O parte din recoltă va fi folosită pentru hrana animalelor şi o parte pentru consum propriu”, a declarat Vasile Hărănguş.

Potrivit acestuia, cartofii sunt cultivaţi şi pentru hrana animalelor, în special de crescătorii de porcine, în timp ce în gospodăriile mici producţia este destinată în principal consumului familiei.

O parte din producţia de tomate ar urma să fie valorificată pe piaţa locală, a declarat, la rândul său, pentru AGERPRES, directorul Centrului de Consultanţă Agricolă Maramureş, Mirela Vereş.

„Bulionul, roşiile conservate cu alte legume, ketchup de casă şi sucul de roşii vor fi valorificate pe piaţa locală. Avem săptămânal, vineri şi sâmbătă, târgul producătorilor asociaţi din judeţ care are loc în municipiul Baia Mare, există piaţa liberă unde se desface cea mai mare cantitate din aceste produse, dar şi magazinele de legume-fructe care desfac produse de fermă”, a spus Mirela Vereş.

Aceasta a precizat că, anul trecut, cea mai mare cantitate de produse rezultate din prelucrarea roşiilor a fost comercializată pe piaţa liberă şi a provenit de la micii producători individuali.

În cazul cartofilor, producţia din Maramureş ajunge într-o măsură mai mică la consumatori, piaţa fiind ocupată în parte de cartofii importaţi sau de cei aduşi din zona Secuimii.

Producătorii şi fermierii din Maramureş îşi comercializează produsele cu precădere în cele cinci pieţe din municipiul Baia Mare, precum şi în alte oraşe din judeţ.