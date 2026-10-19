Serviciile cu drone închiriate la cerere le permit fermierilor să utilizeze tehnologii de monitorizare și agricultură de precizie fără să investească în propriile echipamente.

Potrivit estimărilor Market News Updates, piața globală a serviciilor pentru drone ar putea crește de la aproximativ 3,84 miliarde de dolari în prezent la 14,21 miliarde de dolari până în 2030.

Utilizarea dronelor în agricultură câștigă teren

Utilizarea dronelor în agricultură câștigă teren, pe măsură ce producătorii caută soluții pentru reducerea costurilor, monitorizarea culturilor și îmbunătățirea productivității. Unul dintre modelele care facilitează accesul la această tehnologie este Drone-as-a-Service (DaaS), prin care fermierii contractează operatori specializați pentru efectuarea unor lucrări specifice, fără să fie nevoiți să cumpere și să întrețină propriile aparate.

Potrivit datelor publicate de Market News Updates și citate de FreshFruitPortal, piața globală a serviciilor cu drone este evaluată la aproximativ 3,84 miliarde de dolari, iar valoarea acesteia ar putea ajunge la 14,21 miliarde de dolari până în 2030.

Estimările pentru piața mai largă indică o creștere de la 5,19 miliarde de dolari în 2026 la 18 miliarde de dolari până în 2034. În Statele Unite, segmentul ar putea avansa de la 596 de milioane de dolari în 2025 la 2,6 miliarde de dolari în 2030.

Dronele, accesibile și fermelor mici și mijlocii

Modelul DaaS le permite fermierilor comerciali, importatorilor și altor actori din sectorul agricol să apeleze, la nevoie, la servicii aeriene specializate. Printre aplicații se numără supravegherea culturilor, pulverizarea de precizie, imagistica multispectrală și monitorizarea sistemelor de irigații.

În loc să suporte costurile inițiale pentru achiziția echipamentelor, cheltuielile de întreținere și instruirea personalului, exploatațiile agricole pot plăti pentru serviciile de care au nevoie. Acest sistem poate reduce barierele financiare și tehnice, în special pentru fermele mici și mijlocii.

Prin intermediul imaginilor și datelor colectate din aer, agricultorii pot identifica mai rapid zonele cu probleme, pot urmări starea vegetației și pot lua decizii mai bine fundamentate privind utilizarea resurselor. În funcție de tehnologia disponibilă și de serviciul contractat, dronele pot contribui inclusiv la detectarea timpurie a unor boli și a presiunii buruienilor.

Companiile tehnologice dezvoltă soluții pentru agricultura de precizie

Companiile din sectorul tehnologiei încearcă să valorifice cererea în creștere pentru servicii cu drone. Un exemplu este ZenaTech, Inc., care a anunțat că a primit distincția „Tehnologia dronelor anului” în cadrul competiției AgTech Breakthrough Awards 2026, pentru soluțiile sale ZenaDrone destinate agriculturii de precizie.

Compania dezvoltă modelele ZenaDrone 1000 și seria IQ, care integrează funcții de zbor autonom, inteligență artificială și tehnologii avansate de imagistică. Acestea sunt concepute pentru colectarea și analiza datelor despre teren și culturi, inclusiv pentru realizarea unor hărți tridimensionale, numărarea plantelor și identificarea semnelor de stres vegetativ.

Soluțiile urmăresc, de asemenea, să faciliteze detectarea timpurie a bolilor și evaluarea presiunii buruienilor, astfel încât intervențiile să poată fi direcționate către zonele care au nevoie de tratamente sau monitorizare suplimentară.

„Agricultura de precizie este una dintre cele mai atractive aplicații comerciale pentru dronele bazate pe inteligență artificială”, a declarat Shaun Passley, directorul general al ZenaTech. Potrivit acestuia, transformarea datelor aeriene în informații utile pentru fermieri poate contribui la reducerea costurilor de producție, creșterea productivității și obținerea unor randamente mai mari.

De la testare, la servicii comerciale

În momentul de față, soluțiile agricole ale ZenaTech se află încă în etape de testare și proiecte-pilot. În paralel, compania își extinde oferta de servicii DaaS bazate pe abonament în mai multe industrii, pe fondul interesului pentru servicii de analiză aeriană furnizate la cheie.

Evoluția pieței va depinde de capacitatea furnizorilor de a transforma datele colectate de drone în recomandări utile, de costurile serviciilor și de integrarea tehnologiei în activitățile curente ale fermelor.

Dacă estimările de creștere se vor confirma, serviciile cu drone ar putea deveni o componentă tot mai importantă a digitalizării exploatațiilor agricole până la sfârșitul deceniului.