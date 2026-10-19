O combinație neobișnuită de cafea și ulei de măsline a atras interesul publicului la cea de-a treia ediție a Festivalului de Degustare a Uleiului de Măsline Festolive Edremit, organizat în provincia Balıkesir din Turcia.

Băutura, preparată cu ulei din recolta actuală de măsline, le-a oferit vizitatorilor o alternativă la sortimentele de cafea cu lapte sau ciocolată.

Aceștia au format cozi pentru a încerca băutura, care combină două produse cu tradiție în regiune: cafeaua turcească și uleiul de măsline.

Preparatul a fost prezentat în cadrul celei de-a treia ediții a evenimentului, organizat pentru a celebra recolta de măsline și pentru a le oferi producătorilor ocazia de a-și promova produsele în fața publicului.

O combinație diferită de aromele clasice ale cafelei

Murat Küçükçakır, inginer agronom, a explicat că băutura este realizată cu ulei de măsline din recolta acestui an și oferă o experiență gustativă diferită de cea a cafelelor cu lapte sau ciocolată, potrivit Türkiye Today,.

Acesta a declarat că preparatul poate lăsa un gust plăcut în gură și a susținut că ar avea un efect calmant asupra stomacului. Afirmațiile privind efectele digestive nu sunt însă însoțite, în informațiile publicate despre eveniment, de dovezi clinice.

Reacțiile vizitatorilor au fost încurajatoare. Unii dintre cei care au degustat cafeaua au spus că au putut distinge atât aroma cafelei, cât și gustul uleiului de măsline. Pentru alții, combinația a părut neobișnuită la început, dar a devenit mai plăcută după degustare.

Festivalul promovează recolta de măsline

Festolive Edremit are ca obiectiv celebrarea producției de ulei de măsline și promovarea produselor locale. Evenimentul oferă producătorilor un spațiu în care pot prezenta publicului uleiurile obținute din recolta curentă și pot propune modalități noi de consum.

Introducerea uleiului de măsline în cafea arată cum un produs tradițional poate fi integrat în preparate mai puțin convenționale pentru a atrage atenția consumatorilor.

Deocamdată, cafeaua cu ulei de măsline rămâne o curiozitate gastronomică prezentată în cadrul festivalului. Interesul vizitatorilor sugerează însă că astfel de combinații pot contribui la promovarea uleiului de măsline din regiune și la diversificarea modurilor în care acesta ajunge la consumatori.