O cercetare recentă publicată în revista Plos Medicine pune sub semnul întrebării ideea adânc înrădăcinată conform căreia toate alimentele ultraprocesate sunt la fel de dăunătoare pentru sănătate. După analiza obiceiurilor alimentare ale unui grup de peste 400.000 de participanți din Statele Unite, cercetătorii au constatat că, deși consumul de carne procesată se asociază direct cu un risc crescut de cancer de colon, alte categorii de alimente ultraprocesate, cum ar fi cerealele integrale și anumite produse lactate, au fost asociate cu un risc mai scăzut de apariție a aceluiași tip de tumoare.

Limitarea sistemului NOVA și nuanțele nutriționale

Sistemul internațional de clasificare NOVA grupează alimentele în funcție de gradul și scopul procesării industriale, nu în funcție de profilul lor nutrițional. Din acest motiv, categorisirea simplistă poate ascunde prezența unor nutrienți benefici, precum fibrele sau calciul.

„Termenul „ultraprocesat” descrie scopul și gradul de procesare, nu conținutul nutrițional. Prin urmare, această clasificare poate masca diferențe importante de nutrienți, cum ar fi fibrele și calciul, care ar putea contribui la asocierile observate în studiul nostru”, explică Erikka Loftfield, autoarea principală a cercetării din Plos Medicine.

Specialiștii în nutriție îndeamnă la prudență și recomandă evitarea etichetărilor rigide de tipul „alimente bune” sau „alimente rele”.

Contextul alimentar este decisiv. Dieteticianul-nutriționist Álex Blasco (de la Spitalul Sant Pau din Barcelona) subliniază că simpla analiză a gradului de procesare ignoră calitatea globală a dietei, frecvența consumului și cantitățile folosite.

Procesat nu înseamnă întotdeauna nesănătos. Legumele congelate sau conservele de năut sunt exemple de alimente procesate extrem de utile într-o dietă echilibrată atunci când timpul de gătit este limitat.

Calitatea dietei bate gradul de procesare. Cercetările anterioare arată că o dietă de o calitate nutrițională scăzută influențează negativ sănătatea și mortalitatea mai mult decât prezența izolată a unor produse procesate.

Subgrupurile de ultraprocesate. Ce trebuie limitat și ce poate fi benefic

Revizuirile științifice recente aduc claritate cu privire la efectele diferitelor categorii de alimente ultraprocesate asupra riscului de boli cronice, cum ar fi diabetul de tip 2 sau bolile oncologice. Pe de o parte, alimentele asociate cu un risc crescut de îmbolnăvire rămân carnea procesată (șunca, cârnații și mezelurile), băuturile îndulcite, precum și grăsimile sau produsele tartinabile industriale. Pe de altă parte, produsele din categoria celor cu risc neutru sau scăzut, care pot oferi un impact protector sau minim asupra sănătății, includ pâinea integrală, cerealele de calitate pentru micul dejun, lactatele fermentate și alternativele vegetale la carne.

Avertismentul experților: politicile simpliste sunt riscante

Cercetătorii Graham Finlayson și James Stubbs (Universitatea din Leeds) avertizează că mesajul radical de demonizare a tuturor ultraprocesatelor este incorect și ineficient. Avertismentele de pe etichete ar putea îndepărta consumatorii de la alimente utile, cum ar fi cerealele fortificate sau produsele adaptate persoanelor în vârstă cu apetit redus.

Echilibrul constă în prioritizarea alimentelor proaspete, minim procesate (fructe, legume, leguminoase, nuci și cereale integrale), reducând în paralel consumul de carne procesată și băuturi cu zahăr adăugat, fără a eticheta însă eronat alimente valoroase doar din cauza procesării industriale, notează El Pais.