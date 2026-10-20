Creșterea prețurilor la carburanți readuce în discuție utilizarea biocombustibililor produși din culturi agricole în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul analizează posibilitatea extinderii acestora, însă importurile, seceta și concurența dintre producția de alimente și cea de combustibili ridică semne de întrebare privind beneficiile pentru fermierii europeni, notează publicația Rapporteur, citată de Digi24.

După ani în care biocombustibilii obținuți din culturi alimentare și furajere au fost criticați pentru efectele asupra utilizării terenurilor agricole și securității alimentare, aceștia revin în dezbaterea europeană ca posibilă soluție pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili importați. Contextul este marcat de scumpirea carburanților, pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu și al perturbărilor transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz și Marea Roșie. În aceste condiții, biocombustibilii sunt prezentați drept o alternativă care ar putea susține agricultura europeană și diversifica sursele de energie.

UE ia în calcul extinderea utilizării bioetanolului

Uniunea Europeană a limitat utilizarea biocombustibililor produși din culturi alimentare și furajere printr-un plafon introdus în 2015, care stabilește la 7% contribuția acestora la obiectivele privind energia regenerabilă în transporturi.În ultimele luni, mai mulți oficiali europeni au cerut flexibilizarea regulilor. Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a susținut că biocombustibilii pot contribui la valorificarea surplusurilor agricole și la reducerea dependenței energetice.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat în aprilie că UE ar trebui să ia în considerare creșterea limitei privind conținutul de etanol din benzină de la 10% la 20%.

Bioetanolul este produs prin fermentarea unor materii prime precum porumbul, grâul, trestia de zahăr și sfecla de zahăr. Biodieselul este obținut în principal din uleiuri vegetale, inclusiv ulei de rapiță, dar și din ulei de gătit uzat.

Și liderii din Germania și Franța au susținut recent extinderea utilizării bioenergiei și a biodieselului în transporturi. Potrivit perspectivelor pe termen mediu ale Comisiei Europene, cererea de biocombustibili în UE ar putea crește pe termen scurt, înainte de a începe să scadă din 2028.

Importurile ar putea limita câștigurile fermierilor europeni

Creșterea cererii nu garantează însă că producătorii agricoli europeni vor beneficia de o piață mai mare.

Giulia Novati, cercetător senior în domeniul industriei la think tank-ul energetic ECCO, avertizează că cererea suplimentară ar putea fi acoperită prin importuri, în beneficiul furnizorilor din afara UE.

Potrivit acesteia, o parte importantă a capacității europene de biorafinare este concentrată în mâinile câtorva operatori mari, care utilizează deja cantități semnificative de materii prime importate.

Astfel, reducerea dependenței de petrolul importat ar putea fi însoțită de o dependență mai mare de biocombustibili și materii prime din alte regiuni ale lumii.

Datele Departamentului Agriculturii al SUA, citate în analiza publicată de Rapporteur, indică perspective de creștere a producției de bioetanol în UE, susținute de disponibilitatea cerealelor și a sfeclei de zahăr. Producția europeană ar putea însă să nu țină pasul cu cererea, ceea ce ar duce la creșterea importurilor. Porumbul a devenit principala materie primă pentru producția de bioetanol în UE, înaintea grâului și a sfeclei de zahăr. În același timp, blocul comunitar nu reușește de mai mulți ani să își acopere integral necesarul de porumb din producția internă.

Industria europeană susține că are potențial de extindere. Laurent Donceel, secretarul general al organizației ePure, care reprezintă sectorul bioetanolului, afirmă că producătorii din UE ar putea dubla capacitatea de producție a etanolului regenerabil, limitând importurile.

Pentru atingerea acestui obiectiv ar fi însă necesar sprijin politic, inclusiv măsuri fiscale care să compenseze costurile ridicate de producție.

Tassos Haniotis, cercetător în biodiversitate și resurse naturale la Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate, consideră că este necesară o evaluare riguroasă a efectelor importurilor asupra prețurilor de producție din UE. O eventuală scădere a prețurilor agricole ar putea afecta veniturile fermierilor europeni.

Seceta pune presiune pe culturile destinate biocombustibililor

Extinderea producției de biocombustibili vine într-un moment în care agricultura europeană se confruntă cu efectele schimbărilor climatice.

Secetele din timpul verii au afectat recoltele de sfeclă de zahăr, porumb și rapiță, culturi importante pentru industria biocombustibililor.

Modelele climatice indică, de asemenea, o reducere a suprafețelor favorabile cultivării rapiței în Europa Centrală și de Sud. Potrivit estimărilor citate în analiza Rapporteur, UE ar putea pierde aproximativ 11% din terenurile adecvate acestei culturi până în 2050 și până la 19% până în 2080. În acest context, extinderea suprafețelor destinate producerii de combustibili ar putea intensifica presiunea asupra terenurilor agricole și concurența cu producția de alimente.

Peste 4 milioane de hectare din UE sunt deja dedicate culturilor utilizate pentru producția de biocombustibili, potrivit datelor prezentate în analiza citată.

Cian Delaney, responsabil pentru politicile privind biocombustibilii în cadrul organizației de mediu Transport & Environment, avertizează că nivelurile scăzute ale Dunării, scumpirea îngrășămintelor și perturbările exporturilor de cereale din regiunea Mării Negre pot agrava riscurile pentru securitatea alimentară.

Industria susține că biocombustibilii pot sprijini agricultura

Reprezentanții industriei resping ideea că extinderea biocombustibililor ar pune automat în pericol aprovizionarea cu alimente.

Organizația ePure susține că materiile prime utilizate pentru producția de etanol au reprezentat anul trecut aproximativ 1% din terenurile arabile folosite în UE. În plus, biorafinăriile pot obține simultan combustibil, alimente și furaje pentru animale, inclusiv produse bogate în proteine.

Un raport ePure publicat în septembrie susține că rafinăriile europene au produs anul trecut mai multe alimente decât combustibil.

Și think tank-ul Farm Europe consideră că producția de biocombustibili poate contribui la securitatea alimentară, prin valorificarea materiilor prime agricole și a subproduselor rezultate din procesare. Dezbaterea rămâne însă deschisă. Efectele asupra veniturilor fermierilor, prețurilor alimentelor și dependenței de importuri vor depinde de modul în care va crește producția europeană și de regulile pe care le va adopta Bruxelles-ul.

O versiune preliminară a evaluării de impact pentru revizuirea Directivei privind energia regenerabilă, citată de presa străină, indică posibilitatea introducerii unor mecanisme de urgență prin care statele membre să poată suspenda producția de biocombustibili pe bază de culturi în perioadele de creștere bruscă a prețurilor alimentelor la nivel mondial.

Astfel de măsuri ar urmări să limiteze riscul ca extinderea producției de combustibili să amplifice presiunile asupra pieței alimentare.