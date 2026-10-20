Localnicii din comuna Mircea Vodă, județul Constanța, au început să sacrifice porcii cu mai bine de două luni înainte de Crăciun, de teama extinderii focarelor de pestă porcină africană. Autoritățile sanitar-veterinare i-au avertizat că, dacă va fi confirmat un nou focar, ar putea fi luată în calcul sacrificarea tuturor porcilor din localitate, potrivit Agenției de presă Rador, care citează Radio Constanța.

Primarul comunei, George Ionașcu, a declarat că avertismentul a fost transmis în cadrul unei întâlniri cu crescătorii de porci, organizate la Căminul Cultural din Mircea Vodă, relatează G4Media.

Potrivit edilului, începând din primăvară au fost înregistrate patru sau cinci focare de pestă porcină, iar cel mai recent a fost confirmat în urmă cu câteva săptămâni. Atunci, opt porci dintr-o gospodărie au fost sacrificați.

„Scopul întâlnirii de astăzi era aducerea la cunoștința crescătorilor de porcine că, dacă mai apare vreun focar de pestă porcină, chiar și izolat, având în vedere celelalte cazuri din urmă, se ia în calcul inclusiv asomarea tuturor porcilor de pe raza localității”, a explicat George Ionașcu.

Localnicii se tem că vor pierde animalele înainte de sărbători

Teama că un nou focar ar putea duce la sacrificarea porcilor din întreaga comună i-a determinat pe unii localnici să ia măsuri înainte de sărbătorile de iarnă. Aceștia au început să sacrifice animalele și să depoziteze carnea în congelatoare, pentru a nu risca să piardă producția obținută după luni de creștere și îngrijire.

Primarul a amintit că o măsură similară ar fi fost aplicată și în urmă cu câțiva ani, potrivit informațiilor pe care le-a primit.

„Având în vedere că mai e o perioadă destul de scurtă până la Crăciun, unii și-au tăiat animalul și l-au băgat la ladă ca să nu rămână fără carnea pentru care au muncit”, a declarat edilul.

Pesta porcină africană este o boală virală care afectează porcii domestici și mistreții. Boala nu se transmite la om, dar poate provoca pierderi economice importante pentru crescători, iar focarele pot determina impunerea unor măsuri sanitare și veterinare stricte, inclusiv sacrificarea animalelor din exploatațiile afectate.