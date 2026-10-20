Crabul albastru american, specie invazivă în Delta Dunării, ar putea ajunge în farfurii. Cercetătorii pregătesc 10 rețete inovatoare

20 oct. 2026, Articole / Reportaje
Crabul albastru american, specie invazivă în Delta Dunării, ar putea ajunge în farfurii. Cercetătorii pregătesc 10 rețete inovatoare
foto: USFWS/Vieques National Wildlife Refuge
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Cuprins
  1. Crabul albastru distruge plasele pescarilor din Deltă
  2. Parteneriat cu o facultate de gastronomie din Istanbul
  3. Crabul albastru, potențial produs gastronomic

Crabul albastru american, care afectează activitatea pescarilor din Delta Dunării prin distrugerea plaselor de pescuit, ar putea fi valorificat ca produs gastronomic. Cercetătorii Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” din Constanța lucrează la un proiect de recoltare a speciilor invazive, în parteneriat cu Facultatea de Gastronomie din Istanbul, care va dezvolta 10 rețete pentru prepararea crustaceului.

Proiectul urmărește să transforme o specie care creează probleme în pescuitul din zona deltaică într-o resursă pentru industria alimentară și piața gastronomică.

Crabul albastru distruge plasele pescarilor din Deltă

Crabul albastru american s-a răspândit în ultimii ani în apele din zona românească a Mării Negre și provoacă pagube pescarilor. Atunci când caută peștii prinși în plase, crustaceul folosește cleștii pentru a le tăia, ceea ce poate duce la deteriorarea sau distrugerea echipamentelor de pescuit.

„Proiectul despre care vorbim are în prim plan crabul albastru american, am tot vorbit în ultimii ani despre faptul că apare din ce în ce mai mult și cauzează tot felul de neplăceri, strică plasele de pescuit ale pescarilor din zona deltaică”, a declarat dr. Victor Niță, cercetător la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, potrivit Radio Constanța, citat de Agenția de presă Rador.

În loc să fie privită exclusiv ca o sursă de pagube, specia ar putea deveni o resursă exploatată în mod intenționat, prin capturarea și valorificarea sa comercială.

Parteneriat cu o facultate de gastronomie din Istanbul

În cadrul proiectului, cercetătorii români intenționează să colecteze crabi din apele românești, iar partenerii din Turcia vor dezvolta 10 rețete culinare inovatoare.

Preparatele urmează să fie prezentate la târguri, expoziții și evenimente gastronomice, cu scopul de a atrage atenția asupra potențialului culinar al speciei și de a încuraja capturarea sa țintită.

„Intenționăm să colectăm crabi din zona românească și partenerul de proiect, Facultatea de Gastronomie din Istanbul, va lucra la 10 rețete cât mai inovatoare de preparare a acestui crab. Urmare a acestor rețete, vom merge la târguri, la expoziții, la întâlniri de artă culinară, să spunem, în care vom prezenta aceste rețete publicului”, a explicat Victor Niță.

Inițiativa urmărește să creeze interes pentru consumul acestui crustaceu și să deschidă posibilitatea valorificării sale pe piața alimentară.

Crabul albastru, potențial produs gastronomic

Potrivit cercetătorului, crabul albastru are dimensiuni mari și caracteristici nutritive care îl pot face interesant pentru consumatori.

„Este un produs bun, de dimensiuni mari, cu o grămadă de aminoacizi esențiali și foarte ușor de digerat”, a afirmat Victor Niță.

Valorificarea gastronomică ar putea oferi pescarilor un motiv economic suplimentar pentru capturarea speciei. Pentru ca inițiativa să se transforme într-o activitate comercială, va fi însă importantă dezvoltarea unor rețete atractive și identificarea unei piețe pentru acest produs.

Crabul albastru american este o specie originară din vestul Oceanului Atlantic, ajunsă și în alte regiuni ale lumii. În zonele în care se stabilește, poate afecta ecosistemele locale și activitățile de pescuit. Capturarea sa țintită, însoțită de măsuri adecvate de gestionare, este una dintre direcțiile prin care poate fi limitată presiunea exercitată de această specie asupra pescuitului local.

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