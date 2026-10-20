FOTO-VIDEO | Cum să cultivi papaya în ghiveci. Plantele de papaya pot fi masculine, feminine sau hermafrodite, ultimul soi fiind cel mai căutat

20 oct. 2026, Articole / Reportaje
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Obținerea și pregătirea semințelor
  2. Substratul ideal și semănarea
  3. Cerințe de climă și sol
  4. Tipul de plantă: mascul, femelă sau hermafrodit
  5. Dăunători și boli frecvente
  6. Recoltarea

Papaya este un pom fructifer cu o creștere rapidă, ideal pentru grădinile din zonele cu climă caldă sau pentru spațiile protejate. Cultivarea sa din semințe este un proces simplu și extrem de simplu dacă sunt respectați câțiva pași fundamentali, de la pregătirea pământului până la recoltare.

cum-sa-cultivi-papaya-in-ghiveci-plantele-de-papaya

Foto: G4Food

Obținerea și pregătirea semințelor

Pentru a obține semințe viabile cu o rată ridicată de germinare alegeți un fruct de papaya bine copt. Spălați semințele într-o sită pentru a îndepărta resturile de pulpă.

Apăsați ușor semințele pentru a îndepărta pelicula gelatinoasă care le acoperă, deoarece aceasta poate inhiba germinarea.

Lăsați semințele la uscat câteva ore pe o hârtie absorbantă.

Semințele neutilizate imediat se pot păstra într-un recipient ermetic sau într-o pungă de tip ziplock, într-un loc răcoros, întunecat sau în frigider.

Substratul ideal și semănarea

Pentru germinare este nevoie de un pământ fertil, lejer și bine drenat. O rețetă optimă de amestec include:

  • 50% pământ negru
  • 20% humus
  • 10% pleavă/coji de orez
  • 10% fibră de cocos.

La semănare udați substratul înainte de a pune semințele.

Așezați semințele la o adâncime mică și udați din nou delicat.

Mențineți alveolele sau ghivecele la umbră, dar într-un loc cu luminozitate bună.

După germinare, mutați treptat planta la soare direct pentru a preveni alungirea și slăbirea tulpinii.

Semințele germinează de obicei în 10-15 zile. În aproximativ 6 săptămâni, răsadul este suficient de dezvoltat pentru a fi transplantat în locul definitiv.

Cerințe de climă și sol

Papaya preferă temperaturi cuprinse între 21 și 33 °C (valoarea optimă fiind de circa 25 °C). Necesită căldură și umiditate constante.

Solul trebuie să fie ușor, bogat în materie organică și excelent drenat. Planta nu tolerează stagnarea apei la rădăcină, care cauzează rapid putrezirea acesteia. Cultivarea pe straturi înălțate sau în recipiente de mari dimensiuni ajută la evitarea excesului de umiditate.

Tipul de plantă: mascul, femelă sau hermafrodit

O particularitate importantă a arborelui de papaya este că tipul sexual al plantei se poate determina doar în momentul înfloririi.

Plante mascule: Produc doar flori și nu fac fructe.

Plante femele: Au nevoie de polenizare (de la un mascul sau o plantă hermafrodită) pentru a lega fructe.

Plante hermafrodite: Au flori autopolenizante și produc fructe în mod autonom (sunt cele mai căutate în culturile comerciale și casnice).

Dăunători și boli frecvente

Pentru a menține plantele sănătoase, monitorizați periodic apariția următoarelor probleme:

  • Dăunători: Păduchi de plante (afide), musculița albă, coșenila făinoasă, păianjenul roșu, tripsul și musca papayei.
  • Făinarea și mana: Pete albe sau galbene pe frunze.
  • Putregaiul rădăcinilor (Phytophthora): Produs de excesul de apă.
  • Antracnoza: Pete maronii pe frunze și fructe.
  • Putregaiul cenușiu (Botrytis): Afectează fructele în dezvoltare.

Recoltarea

În condiții optime de climă și îngrijire, prima recoltă se obține după aproximativ 12 luni de la semănare. Fructele pot fi lăsate să se coacă direct pe copac; totuși, dacă planta este în exterior și există păsări în zonă, este recomandat să le culegeți în momentul în care coaja începe să capete nuanțe galbene, lăsându-le să se coacă complet la temperatura camerei.

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