Apare o legumă nouă în grădinile românilor. Stațiunea de Cercetare Buzău va vinde din primăvară răsaduri de castraveți mexicani

20 oct. 2026, Gusturi locale
Apare o legumă nouă în grădinile românilor. Stațiunea de Cercetare Buzău va vinde din primăvară răsaduri de castraveți mexicani
Foto: Economica
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Cuprins
  1. Castravetele mexican „Victor”, cultivat pentru cercetare la Buzău
  2. Ce nutrienți conține castravetele mexican

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău va comercializa și în primăvara anului 2027 răsaduri de castravete mexican „Victor”, o legumă originară din America Centrală, care începe să fie introdusă în grădinile din România. Fructele au dimensiunea unui bob de strugure, aspect asemănător unui pepene în miniatură și un gust descris ca o combinație între castravete și lămâie, conform economica.net.

SCDL Buzău a omologat soiul „Victor” în 2024 și încearcă de atunci să îl promoveze în rândul cultivatorilor din România. Deși răsadurile au un preț comparabil cu cel al plantelor de tomate, interesul cumpărătorilor rămâne, deocamdată, redus.

Potrivit reprezentanților stațiunii, un răsad a fost comercializat cu 2,5 lei, iar oferta va fi disponibilă și în primăvara următoare.

„Castravetele mexican este deosebit, cu multe proprietăți medicinale. Totuși, interesul nu este foarte mare pentru că este ceva nou pentru România”, au explicat reprezentanții SCDL Buzău pentru Economica.

Castravetele mexican „Victor”, cultivat pentru cercetare la Buzău

Stațiunea cultivă această specie într-o seră cu o suprafață de 330 de metri pătrați, în principal în scopuri de cercetare. Aclimatizarea plantei în România a început în 2022, înainte de omologarea soiului „Victor”.

Originară din Mexic și din alte zone ale Americii Centrale, planta este cunoscută la nivel internațional sub denumirea de Melothria scabra. Fructele sale mici, cu coajă verde și dungi mai deschise, seamănă cu niște pepeni în miniatură.

Datorită dimensiunilor reduse, fructele pot fi consumate întregi. Gustul este asemănător celui de castravete, cu note citrice, ceea ce le face potrivite pentru salate și gustări proaspete.

Ce nutrienți conține castravetele mexican

Castravetele mexican este prezentat ca o sursă de fibre, vitamina C și compuși antioxidanți, precum polifenolii, flavonoidele și carotenoizii. Compoziția nutrițională poate varia în funcție de soi, condițiile de cultivare și gradul de maturitate al fructelor.

Deși unele prezentări ale plantei îi atribuie proprietăți medicinale, acestea trebuie diferențiate de efectele demonstrate prin studii clinice la oameni. Prezența unor compuși antioxidanți nu dovedește, în sine, că alimentul poate preveni sau trata anumite boli.

Pentru cultivatorii români, introducerea soiului „Victor” reprezintă o alternativă la speciile de legume deja consacrate. Disponibilitatea răsadurilor în primăvara anului 2027 le va permite celor interesați să testeze planta în grădinile proprii.

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