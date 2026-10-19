Medicamentele pentru slăbit impulsionează crearea de parfumuri cu arome de prăjituri, nuci și sosuri picante

19 oct. 2026, Articole / Reportaje
Medicamentele pentru slăbit impulsionează crearea de parfumuri cu arome de prăjituri, nuci și sosuri picante
Foto: The Scent Nest
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Cuprins
  1. Modificarea comportamentului și reacția industriei de parfumuri
  2. De la note dulci la acorduri sărate, condimentate și fermentate

Marii producători din industria parfumurilor investighează o legătură neașteptată între tratamentele injectabile pentru reducerea greutății și noile preferințe de consum în materie de arome. Companii globale precum L’Oréal, Givaudan și IFF încearcă să afle dacă persoanele care utilizează aceste medicamente caută în parfumuri o sursă alternativă de plăcere senzorială, pentru a compensa reducerea apetitului alimentar, relatează Mediafax.

Deși cercetările sunt încă în fază preliminară, companiile experimentează deja cu arome neobișnuite, de la deserturi tradiționale și cireșe până la susan, orez și chiar sos Tabasco. Parfumurile de inspirație gastronomică au înregistrat o creștere puternică în ultimii ani, iar extinderea tratamentelor din clasa GLP-1 ar putea accelera semnificativ această tendință.

Modificarea comportamentului și reacția industriei de parfumuri

Tratamente precum Wegovy (semaglutidă) și Mounjaro (tirzepatidă) acționează asupra receptorilor cerebrali care reglează senzația de sațietate. Cercetătorii din domeniul sănătății analizează dacă aceste molecule modifică percepția gustului și a mirosului. Paule Joseph, codirectoare a National Smell and Taste Center din cadrul NIH (SUA), precizează că este plauzibilă existența unor efecte asupra sistemului de procesare chimică a mirosurilor, deși sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma aceste schimbări olfactive.

Analizele de piață confirmă deja potențialul comercial al acestui segment. Un studiu realizat de compania de cercetare NIQ arată că utilizatorii de tratamente GLP-1 cheltuiesc, în medie, cu 26% mai mult pe parfumuri comparativ cu ceilalți consumatori.

Laetitia Toupet, președinta globală a brandului L’Oréal Paris, explică faptul că acești consumatori caută forme alternative de satisfacție senzorială pentru a înlocui plăcerea oferită anterior de mâncare.

Se estimează că piața medicamentelor pentru obezitate va atinge 150 de miliarde de dolari până în 2030. În paralel, datele companiei Mintel arată că parfumurile inspirate din alimente reprezintă deja 24% din inovațiile globale din perfumerie, față de 9% în urmă cu doi ani.

De la note dulci la acorduri sărate, condimentate și fermentate

Producătorii de arome își extind portofoliul pentru a răspunde noilor cerințe ale pieței

Compania Givaudan dezvoltă compoziții ce reproduc mirosul de panettone, cupcakes și aluat copt. Arnaud Guggenbuhl, director global de marketing în cadrul firmei, anticipează un val de popularitate pentru aromele cremoase, precum banana, frișca și laptele cald.

Generația Z manifestă însă un interes tot mai mare pentru note de cacao amară, miso, orez, trufe, ceai matcha, susan prăjit și chiar sosuri picante.

Gregorio Sola, parfumier și director de creație la Puig, evidențiază introducerea unor note sofisticate inspirate de whisky, rom și tequila, combinate cu arome clasice de vanilie și fistic.

Evoluția industriei reflectă o adaptare la profilul noului consumator care încearcă să compenseze pe cale olfactivă ceea ce s-a redus din punct de vedere nutrițional.

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