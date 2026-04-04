Brânza cottage și iaurtul grecesc sunt două dintre cele mai populare gustări bogate în proteine, dar diferențele dintre ele nu țin doar de gramajul de proteine. Potrivit Verywell Health, iaurtul grecesc are un avantaj important datorită conținutului de probiotice și nivelului mai redus de sodiu.

Brânza cottage conține, în general, puțin mai multă proteină decât iaurtul grecesc, însă ambele sunt considerate surse valoroase în alimentația zilnică. În același timp, iaurtul grecesc este adesea preferat pentru beneficiile digestive și profilul nutrițional mai echilibrat.

Ambele produse sunt frecvent adăugate în preparate dulci sau sărate pentru a crește aportul de proteine și nutrienți, însă diferențele dintre ele pot conta în funcție de obiectivele nutriționale.

Cum se compară la capitolul proteine

Atât brânza cottage, cât și iaurtul grecesc sunt opțiuni potrivite pentru o gustare sățioasă și bogată în proteine. Diferența dintre ele este relativ mică, dar existentă.

O cană de brânză cottage furnizează aproximativ 24 de grame de proteine, în timp ce aceeași cantitate de iaurt grecesc simplu oferă în jur de 20 de grame.

Alegerea nu ține însă doar de acest criteriu. Iaurtul grecesc are o textură mai fină și mai cremoasă, în timp ce brânza cottage este mai grunjoasă. În plus, conținutul de sodiu este semnificativ diferit.

Diferențe nutriționale esențiale

Profilul nutrițional variază în funcție de tipul produsului (degresat, integral sau cu arome), dar există câteva diferențe constante.

Brânza cottage are, în medie, mai multe calorii și mai multă proteină, însă vine la pachet cu un conținut ridicat de sodiu — aproximativ 700 mg per porție (circa 200–250 g). În schimb, iaurtul grecesc conține mult mai puțin sodiu, în jur de 68 mg per porție.

În rest, diferențele sunt minore: ambele oferă cantități similare de calciu și valori apropiate pentru zinc și seleniu. Există și variante de brânză cottage cu conținut redus de sare, care pot reprezenta o alternativă mai echilibrată.

Un avantaj clar al iaurtului grecesc este conținutul de probiotice: bacterii benefice rezultate în urma fermentației, care susțin sănătatea digestivă și sistemul imunitar.

Care este mai sănătos

Per ansamblu, iaurtul grecesc este considerat opțiunea mai sănătoasă, în special datorită conținutului scăzut de sodiu și prezenței probioticelor.

Consumul de probiotice este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare și poate contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2. În ceea ce privește sodiul, recomandările nutriționale indică limitarea consumului la aproximativ 2.300 mg pe zi, iar unele ghiduri recomandă chiar 1.500 mg. În acest context, o singură cană de brânză cottage poate acoperi o parte semnificativă din acest prag, ceea ce impune moderație în consum. Consumul excesiv de sare este asociat cu creșterea tensiunii arteriale și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Cum sunt obținute cele două produse

Diferențele dintre ele încep încă din procesul de producție.

Pentru brânza cottage, laptele este închegat cu ajutorul unor culturi bacteriene și/sau prin adăugarea unui agent acid (precum oțetul sau acidul lactic), ceea ce duce la separarea părții solide (cheagul) de lichid (zerul). Cheagul este apoi tăiat, încălzit și scurs, iar la final se adaugă sare și, uneori, smântână pentru o textură mai cremoasă.

În cazul iaurtului grecesc, laptele este fermentat cu ajutorul culturilor bacteriene, apoi strecurat pentru a elimina zerul în exces. Acest proces îi conferă textura densă și cremoasă și reduce conținutul de lactoză și carbohidrați față de iaurtul obișnuit.

Cum le poți introduce în alimentație

Ambele produse sunt ușor de integrat în meniul zilnic și pot înlocui ingrediente mai calorice sau mai grase. Pot fi folosite pentru sosuri și dressinguri, în smoothie-uri sau în preparate precum ovăzul lăsat peste noapte. Brânza cottage poate înlocui ricotta în lasagna, iar ambele pot substitui, în proporție de 1:1, ingrediente precum smântâna, maioneza sau crema de brânză.

De asemenea, pot fi adăugate în deserturi sau combinate cu fructe și congelate pentru variante mai nutritive de înghețată.