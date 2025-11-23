Bruschettele pot fi de cele mai multe ori soluția salvatoare când vrem să preparăm un mic dejun rapid sau o gustare de moment. Dar dacă vara avem la dispoziție alegeri nenumărate, iarna, când roșiile și ardeii nu mai au aceeași savoare, paleta posibilităților se restrânge. Pe de o parte, pe de alta, avem alte soluții, puțin mai calorice dar mai potrivite cu sezonul. Dar rămânând în registrul vegetarian, fără carne și fără pește.

Iată mai jos câteva combinații interesante pe care le putem adăuga peste feliile de pâine prăjită.

1. Ciuperci sotate cu usturoi și pătrunjel

Ciuperci champignon feliate, trase rapid la tigaie cu usturoi, ulei de măsline, sare, piper. Completând la final cu pătrunjel verde tocat mărunt. Atunci când sotăm ciupercile, putem adăuga în tigaie și un strop de vin alb sau puțin unt.

2. Cremă de fasole albă cu rozmarin

E suficient să mixăm fasolea din conservă, sau fiartă de noi, cu ulei de măsline, usturoi copt sau sotat în tigaie și rozmarin proaspăt tocat mărunt cu cuțitul. Se întinde pe felia de pâine prăjită și se presară deasupra piper negru și se stropesc în final cu puțin ulei extravirgin.

3. Radicchio sotat și gorgonzola

Frunze de radicchio amărui sotat câteva minute în tigaie cu puțin ulei de măsline, până se caramelizează ușor. Îl adăugăm peste feliile de pâine, iar peste el cuburi mici de brânză gorgonzola cu mucegai nobil.

4. Sfeclă coaptă + ricotta + nuci

O combinație dulce-sărată foarte echilibrată și ca gust, și ca proprietăți nutriționale: sfeclă roșie coaptă la cuptor și tăiată cubulețe. Așezată peste un strat de ricotta întinsă pe pâine și completând cu miez de nucă prăjiți rapid în tigaie.

5. Crema de dovleac și bacon crocant

Din miez de dovleac copt în cuptor și mixat cu puțină smântână sau ulei extravirgin, sare și piper, iese o cremă tartinabilă foarte reușită. O întindem pe feliile de pâine prăjită, cu câteva cuburi de bacon crocant deasupra. Dacă nu vrem bacon, semințe de dovleac sau de cânepă.

6. Brânză de capră și fructe

Sunt bruschette inspirate din stilul nordic, care asociază mult gustul sărat cu dulce. Se întinde brânza de capră peste feliile de pâine calde, iar peste ea fructe la alegere: pere, coacăze, afine, mere etc.

7. Hummus și legume coapte

Întindem hummus clasic pe pâinea prăjită, iar deasupra așezăm cubulețe de dovleac, păstârnac sau morcovi copți în cuptor.

8. Ricotta cu miere și nuci

Simplu, rapid, genul „comfort food” prin excelență. Se întinde brânza ricotta pe pâinea caldă, se adaugă picături de miere și nuci măcinate.