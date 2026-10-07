VIDEO | Dovlecii uriași din grădina unei familii din Maramureș continuă să crească. „O să-i cântărim” / De ce nu i-au recoltat încă

07 oct. 2026, Articole / Reportaje
VIDEO | Dovlecii uriași din grădina unei familii din Maramureș continuă să crească. „O să-i cântărim” / De ce nu i-au recoltat încă
Foto Facebook/ Gradina Muresan Ocolis
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O familie din satul Ocoliș, județul Maramureș, se laudă în această toamnă cu o recoltă spectaculoasă. În grădina soților Mureșan au crescut mai mulți dovleci de dimensiuni impresionante, iar familia nu se grăbește încă să-i culeagă. Plantele au în continuare frunzele verzi, ceea ce înseamnă că fructele se pot dezvolta în continuare.

Proprietara Grădinii Mureșan Ocoliș a prezentat dovlecii într-un videoclip publicat pe rețelele sociale și a arătat mai multe exemplare, inclusiv unul pe care l-a descris drept „bebeluș”.

„Vedeți aici un lan verde. Sunt dovlecii uriași. Soțul meu i-a plantat. Acesta este unul dintre ei, hai că vă mai arăt și altul”, povestește femeia.

Dovlecii au rămas încă în grădină

Familia îi lasă în continuare să crească, deoarece plantele au frunzele verzi. Dovlecii nu au fost încă recoltați, astfel că proprietarii nu știu deocamdată cât vor cântări cele mai mari exemplare.

„Îi lăsăm să mai crească, pentru că au frunzele verzi. O să vedeți și cum o să-i ducem acasă, atunci o să-i cântărim”, explică femeia.

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În grădină pot fi văzuți mai mulți dovleci de dimensiuni diferite. Unii sunt deja foarte mari, în timp ce alții sunt încă în dezvoltare.

„Acesta e altul, încă mai crește pentru că încă are frunza verde. Aici avem un bebeluș”, spune proprietara, arătând unul dintre exemplarele mai mici.

Spațiul este important atunci când plantezi dovleci

Un detaliu pe care proprietara îl consideră important pentru cei care vor să cultive dovleci este spațiul lăsat între plante.

Dovleacul are nevoie de loc pentru a se dezvolta, iar planta se poate întinde pe o suprafață mare și formează frunze de dimensiuni considerabile.

„Un amănunt de reținut atunci când îi plantăm este să lăsăm suficient de mult spațiu între ei. Dovleacul, când se dezvoltă, se întinde pe o suprafață mare și face frunze mari”, spune proprietara.

Ce mai cultivă familia din Maramureș

Soții Mureșan se ocupă de cultivarea legumelor și plantelor, iar în grădina lor cresc și roșii, ardei, vinete și ceapă.

Familia cultivă legume sezoniere și este preocupată și de soiuri mai puțin întâlnite.

Printre culturile speciale se numără pepenele de iarnă, cunoscut sub denumirea științifică Benincasa hispida, și castravetele amar, Momordica charantia.

Pe lângă legumele proaspete, familia pregătește și produse tradiționale. În oferta lor se regăsesc murături, gogonele cu miere și alte preparate realizate din produsele cultivate în propria grădină.

 

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