România face noi pași pentru reluarea exporturilor de ovine vii către Libia, o piață importantă pentru crescătorii autohtoni. O delegație tehnică libiană se află în România, în perioada 5-10 octombrie 2026, pentru a verifica ferme, centre de colectare, abatoare și măsurile sanitare aplicate de autoritățile române. Întâlnirea de lucru a avut loc la Consiliul Județean Constanța, cu participarea reprezentanților Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), ai delegației libiene, crescătorilor de ovine și caprine, centrelor de colectare și abatoarelor.

Scopul misiunii este evaluarea condițiilor tehnice necesare pentru reluarea și securizarea exporturilor de animale vii către Libia, arată ANSVSA într-o postare pe rețelele sociale.

Autoritățile verifică măsurile de biosecuritate și condițiile de bunăstare din ferme și centrele de colectare, garanțiile sanitare oferite de România, precum și sistemul de monitorizare și control al situației epidemiologice. Sunt analizate, de asemenea, fluxurile logistice din abatoare și punctele de inspecție implicate în comerțul internațional.

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Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, spune că documentele necesare ar putea fi finalizate foarte curând. „Sunt convins că în această săptămână vom finaliza certificatele sanitare veterinare necesare exportului și le vom parafa. Sper ca în perioada următoare să reușim să avem primul transport de ovine către Libia”, a declarat acesta.

Bociu a precizat că intenționează să însoțească primul transport până la Tripoli.

Portul Constanța, punct important pentru exporturile către țări terțe

La întâlnire a participat și Mohamed A. Albarouni, însărcinat cu afaceri al Ambasadei Statului Libia la București. ANSVSA subliniază rolul Portului Constanța în reluarea schimburilor comerciale cu state din afara Uniunii Europene, acesta fiind principalul punct de plecare pentru transporturile maritime de animale vii.

Delegația libiană analizează în aceste zile dacă măsurile sanitare și de biosecuritate aplicate în România oferă suficiente garanții pentru redeschiderea pieței.

Libia este una dintre piețele tradiționale pentru ovinele crescute în România, în special pentru fermele din Dobrogea. Potrivit ANSVSA, exporturile de ovine vii către Libia au avut în 2024 o valoare de aproximativ 14,3 milioane de dolari.

Reluarea comerțului este importantă pentru crescătorii români, după restricțiile sanitare care au afectat în ultimele luni transporturile către mai multe piețe externe. Autoritățile române și libiene continuă verificările și negocierile tehnice, iar următorul pas ar urma să fie aprobarea certificatelor sanitare veterinare și organizarea primului transport de ovine către Tripoli.colog sau medic de urgență.