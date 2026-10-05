VIDEO | George Stanciu, antrenor de fitness în Barcelona: Ar trebui să rezolvăm cauza, nu doar să slăbim, dar să ne și menținem

05 oct. 2026, Nutriție
George Stanciu Foto: G4Food
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L-am întrebat pe George Stanciu, antrenor personal în Barcelona cum reacționează o persoană care începe să slăbească folosind Ozentic sau Monjaro, cum se comportă corpul uman când intră în acest program?

„Sincer, clienții mei nu folosesc așa ceva. Majoritatea care vin încearcă să-și facă un stil de viață, să nu aibă nevoie de nimic altceva din exterior.

După părerea mea, e cam printre ultimele soluții pe care ar trebui să le alegem Pentru că sunt atâtea metode în care putem să încercăm să facem chestia asta și să și menținem Pentru că ar trebui să rezolvăm cauza în principiu.

Să știm ce a produs chestia asta și cum putem să o ducem la o viață cât mai liniștită, fără a apela la alte treburi din exterior Așa va ține mai mult, nu doar o perioadă să slăbim și după să ne întoarcem la vechile obiceiuri.”

Citește interviul complet pe G4Food.

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