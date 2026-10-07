Toamna este momentul potrivit pentru a pune la borcan aroma prunelor bine coapte, iar pentru această dulceață nu este nevoie de o listă lungă de ingrediente. Prunele se coc direct în cuptor și își lasă propriul sirop, care capătă o culoare intensă, violet-rubinie.

Efrem Bandarica, călugăr bucătar la Mănăstirea Dervent, a prezentat o rețetă de dulceață de prune coapte la cuptor, în suc propriu, pe care spune că a descoperit-o într-un videoclip și pe care a încercat-o. Rezultatul l-a convins să o pregătească în fiecare toamnă.

Dulceață de prune coapte la cuptor: ingredientele

Pentru această rețetă sunt necesare doar câteva ingrediente:

3 kg de prune bine coapte

1-2 lingurițe de scorțișoară

2 pliculețe de zahăr vanilat, opțional

borcane sterilizate

Cum se coc prunele pentru dulceață

Prunele se spală bine, se taie în jumătăți și se îndepărtează sâmburii.

Se așază în tăvi tapetate cu hârtie de copt, cu partea tăiată în sus. Peste fructe se presară puțină scorțișoară.

Zahărul vanilat este opțional. Pentru o aromă mai bogată, călugărul Efrem Bandarica spune că a folosit două pliculețe la una dintre tăvi.

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Tăvile se introduc în cuptorul încins la 200-250 de grade Celsius, în funcție de puterea cuptorului, și se lasă aproximativ 20 de minute.

Prunele trebuie să se coacă bine, fără să se ardă. În timpul coacerii, fructele își lasă propriul sirop, care capătă nuanțe de violet-rubiniu.

Cum se pune dulceața de prune în borcane

Cât sunt încă fierbinți, prunele se așază cu grijă în borcanele sterilizate. Fructele nu se presează, pentru a-și păstra forma.

După umplerea borcanelor, se adaugă deasupra 2-3 linguri de sirop format în tavă.

Borcanele se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos până la răcirea completă, realizând astfel o sterilizare suplimentară, potrivit rețetei prezentate de călugărul Efrem Bandarica.

Dulceață de prune cu doar câteva ingrediente

Rețeta propusă de călugărul bucătar de la Mănăstirea Dervent pune în valoare gustul prunelor bine coapte, fără să fie nevoie de multe ingrediente.

Rezultatul este descris de Efrem Bandarica ca fiind o dulceață cu prune fragede și parfumate, cu gust intens de fruct copt.

„Uneori cele mai bune rețete sunt și cele mai simple. Doar prune, puțină răbdare și aroma toamnei păstrată într-un borcan. Doamne ajută!”, spune călugărul Efrem Bandarica.